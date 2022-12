Prendi i finocchi e un po’ di besciamella e vedi cosa esce: delizia sublime

Basta poco per valorizzare una ricetta con i finocchi: basta trasformarla in una parmigiana bianca, semplicemente buonissima

Inserire i finocchi nell’alimentazione quotidiana è sempre una bella mossa, perché nutrono senza appesantire. Se poi però prepariamo la parmigiana di finocchi, facciamo un grande regalo a tutti.

Basta poco per prepararla, il resto lo fa il forno ed è il contorno ideale per piatti di carne o di pesce.

Parmigiana di finocchi, anticipiamo il lavoro

Come per molte delle nostre ricette, anche nel caso della parmigiana di finocchi possiamo lavorara con abbondante anticipo. Prepariamo la teglia quando abbiamo tempo e lasciamola in frigo fino al momento di infornare, coperta con pellicola alimentare, ci tornerà utile.

Ingredienti:

5 finocchi

300 g di fontina

50 g di parmigiano o grana grattugiato

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Per la besciamella

300 ml di latte

30 g di farina

30 g di burro

1 pizzico di sale

1 noce moscata

Preparazione:

Cominciamo con la besciamella, con la ricetta classica. Mettiamo a sciogliere il burro a fiamma bassa e quando è completamente fuso aggiungiamo la farina in un colpo solo. Quando si compattano formando il roux, versiamo a filo il latte precedentemente riscaldato.

Mescoliamo sempre, con un cucchiaio di legno, per evitare grumi, insaporiamo con un pizzico di sale e una generosa grattugiata di noce moscata. Appena la besciamella si addensa, spegniamo perché per questa ricetta ci serve ancora abbastanza liquida. Versiamola in una ciotola, copriamo con la pellicola a contatto e mettiamo da parte.

Prendiamo i finocchi, eliminiamo i gambi, la barbetta e le foglie più esterne, oltre alla base. Tagliamoli a fette spesse circa 2 centimetri e facciamoli sbollentare in una pentola con acqua leggermente salata per 10 minuti perché devono essere solo leggermente morbidi. Scoliamoli su un vassoio con carta assorbente da cucina e tamponiamoli.

Ora possiamo assemblare la parmigiana di finocchi. Stendiamo un velo di besciamella sul fondo di una teglia rettangolare e poi facciamo un primo strato di finocchi. Insaporiamo con sale fino e una macinata di pepe nero, poi appoggiamo qualche fetta di fontina e una spolverata di parmigiano o grana grattugiato.

Andiamo avanti così a strati fino a quando esauriamo tutti gli ingredienti. Sopra tutto ci serve ancora un po’ di besciamella e parmigiano, per la crosticina finale.

Infiliamo in forno preriscaldato a 180° per 40-45 minuti usando il piano centrale. Solo negli ultimi 5 minuti spostiamo sopra, accendendo anche il grill per dare alla parmigiana di finocchi la botta finale di croccantezza.

Quando è pronta, spegniamo e tiriamo subito fuori la teglia. Dieci minuti di riposo, per farla compattare, e possiamo servirla, ma è buona anche tiepida.