Il mistero della catena d’oro: uno strano furto. Completa il test

Questo mistero ha mandato in crisi moltissime persone sui social. Completa il test di logica e ragionamento e dimostra di essere un genio

Giorgio è partito per un viaggio a Dubai ma gli hanno rubato i bagagli quando è uscito dall’aeroporto. Purtroppo aveva tutti i soldi in valigia e non gli è rimasto niente, nemmeno il telefono. L’unico oggetto di valore che ha ancora con sé è una collana che porta al collo, sfuggita ai malviventi. Questa catena è d’oro ed è un ricordo della sua cara e amata nonna. Dopo quasi un’ora di cammino, non potendo prendere un taxi, il nostro amico arriva finalmente in albergo e deve trovare un modo per pagare la sua permanenza.

Giorgio deve restare 23 giorni in quel posto e propone all’albergatore di pagarlo con un anello della catena al giorno. L’uomo accetta perché il valore della collana è elevato e gli dice che, qualora avesse ritrovato i suoi soldi, avrebbero convertito il pagamento in euro. Consapevole di poter riscattare la collana, Giorgio prova ad escogitare un modo per perdere il numero minore di anelli della collana, poiché è un ricordo al quale tiene molto. Considerando che la catena è dotata di un gancio di apertura, quante e quali maglie dovrà aprire Giorgio per ottenere il suo scopo?

Ragiona con calma e poi rispondi, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Se sei arrivata fin qui, vuol dire che stai cercando di capire se la risposta che hai dato è corretta oppure no. Qualora fosse così, sappi che meriti i nostri complimenti perché non era semplice risolvere un test del genere. Un test di logica e ragionamento prevede molte trappole, inserite solo ed esclusivamente per farti sbagliare. Se hai superato questi ostacoli, vuol dire che sei stata veramente brava.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la soluzione, non abbatterti. Vuol dire che hai soltanto bisogno di maggiore allenamento. Prova a cimentarti con altri test simili a questo nei prossimi giorni, vedrai che i risultati arriveranno, devi essere paziente. Prima di proseguire, ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica e che si tratta soltanto di un semplice passatempo per le nostre lettrici e i nostri lettori. Ecco lo schema della soluzione del test, vediamo se hai indovinato.

Per pagare l’albergatore sono sufficienti due tagli. Lo schema da seguire è il seguente: ACCACCCCCCACCCCCCCCCCCC (A sta per ‘aperto’ e C sta per ‘chiuso’.

Il primo giorno Giorgio paga con un anello aperto;

il secondo giorno ripete l’operazione;

il terzo giorno paga con uno spezzone di tre anelli chiusi e si fa restituire gli altri due aperti;

il quarto e il quinto giorno paga con un anello aperto;

il sesto giorno paga con uno spezzone di sei anelli chiusi e si fa restituire i due anelli aperti e lo spezzone da tre anelli chiusi;

il settimo giorno ripete l’operazione del primo;

l’ottavo giorno ripete l’operazione del secondo;

il nono giorno ripete l’operazione del terzo;

il decimo giorno ripete l’operazione del quarto;

l’undicesimo giorno ripete l’operazione del quinto;

il dodicesimo giorno paga con lo spezzone da dodici anelli chiusi e si fa restituire il resto della catena.

A questo punto, Giorgio ripeterà le stesse operazioni che avrà effettuato nei primi undici giorni e poi potrà finalmente lasciare l’albergo. Lo avevi capito?