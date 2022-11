Test: quanti minuti impiegano gli amici a superare il tunnel?

Questo test di logica e ragionamento ha mandato in tilt quasi tutto il web. E tu, pensi di riuscire a risolverlo in meno di sessanta secondi?

In una città del sud della Cina c’è un tunnel molto particolare. Questa galleria può essere attraversata nello stesso momento soltanto da due persone alla volta a causa delle sue dimensioni particolarmente strette. Purtroppo, da alcuni giorni, il tunnel è rimasto isolato e senza corrente. Per questo motivo, per attraversarlo da una parte all’altra, è necessario utilizzare una torcia perché è completamente privo di luce. Quattro amici provenienti dalla Corea del Sud e in vacanza in quella zona devono attraversarlo per raggiungere la prossima meta da esplorare.

I quattro escursionisti hanno soltanto una torcia a loro disposizione e camminano con una velocità diversa perché hanno età differenti. Il primo, il più giovane della comitiva, impiega soltanto un minuto per attraversare il tunnel, il secondo ce ne mette due, il terzo perde cinque minuti per percorrere l’intero percorso e il quarto uomo, a causa di un problema alla gamba, perde dieci minuti per completare il tragitto che porta dall’altra parte del tunnel.

Considerando le capacità motorie dei quattro amici, quanto tempo impiegheranno per attraversare il tunnel? I quattro membri della comitiva hanno un appuntamento con una guida del posto alle 19 e sono già le 18:30. Qual è il metodo più rapido per attraversare la galleria con una sola torcia a disposizione?

La soluzione del test

Per risolvere questo test di logica e ragionamento hai a disposizione soltanto un minuto. Prova a rispondere in maniera corretta, senza andare a sbirciare la soluzione. Dovrai mettere in campo tutte le tue doti per indovinare e, se lo farai, meriterai i nostri complimenti. Risolvere un test del genere non è semplice, ci sono molti dettagli e alcuni sono stati inseriti solo ed esclusivamente per farti sbagliare. Quindi dovrai stare attenta e non perdere la concentrazione.

Se non dovessi riuscire a trovare una soluzione, non buttarti giù con il morale, probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Prima di passare alla soluzione, è importante ricordare che questo test non ha nessuna validità scientifica. Si tratta di un semplice passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco la soluzione del test: i quattro amici impiegano 17 minuti per oltrepassare il tunnel con una sola torcia, effettuando i seguenti passaggi.

I primi due amici, quelli più veloci vanno avanti, perdendo soltanto due minuti (2 minuti);

(2 minuti); il meno rapido dei due, quello che supera il tunnel in due minuti , torna indietro (4 minuti);

, torna indietro (4 minuti); i due amici più lenti superano insieme il tunnel, rispettando le tempistiche dell’uomo con problemi alla gamba. Ci mettono dieci minuti (14 minuti);

(14 minuti); il più veloce del gruppo, quello che impiega un minuto per oltrepassare il tunnel, torna indietro (15 minuti);

per oltrepassare il tunnel, torna indietro (15 minuti); i due più rapidi percorrono nuovamente la galleria, impiegando due minuti per completare il percorso (17 minuti).

Il test è terminato, la soluzione è la stessa che avevi trovato o è diversa? Se questo quiz ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto divertenti e stimolanti come questo. A presto.