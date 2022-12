Record assoluto al Grande Fratello Vip 2022: mai accaduto prima!

Record assoluto nella casa del Grande Fratello Vip 2022: quello che ha fatto un concorrente non era mai accaduto prima!

Un vero e proprio record è stato raggiunto nella casa del Grande Fratello Vip 2022. A poche ore dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, infatti, un concorrente ha pronunciato una parola blasfema costringendo gli autori del reality a squalificarlo come prevede il regolamento. Si tratta della seconda squalifica della settima edizione del GF Vip anche se i motivi che hanno portato ai due provvedimenti disciplinari sono differenti.

L’annuncio della squalifica è arrivato direttamente dai profili social ufficiale del Grande Fratello Vip che, dopo aver esaminato il video, diventato virale in pochi minuti, ha adottato il provvedimento disciplinare ponendo immediatamente fine all’avventura del vippone nella casa di Cinecittà.

Squalifica al Grande Fratello Vip 2022

Riccardo Fogli, entrato nella casa del Gf vip come concorrente nel corso della puntata trasmessa il 12 dicembre, è stato squalificato dopo meno di 24 ore a causa di un’imprecazione blasfema pronunciata mentre chiacchierava con Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi e Wilma Goich che hanno poi avuto il compito di comunicare la decisione degli autori agli altri inquilini della casa.

“Squalifica per Riccardo Fogli Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”, è il comunicato diffuso dopo il provvedimento disciplinare e l’uscita dalla casa di Riccardo Fogli.

Si tratta della seconda squalifica della settima edizione del reality. Prima dell’ex Pooh, infatti, era stata squalificata Ginevra Lamborghini per le parole pronunciate nei confronti di Marco Bellavia che si è poi raccontato a cuore aperto. Attualmente, tuttavia, la Lamborghini è tornata nuovamente nella casa dove, in qualità di ospite, dovrebbe restare circa una settimana.

La squalifica di Fogli ha scatenato diverse reazioni sul web, in particolare da parte della moglie del cantante, Karin che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto dei figli di Riccardo scrivendo: “Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci , educati , sensibili, figli di un padre che non bestemmia!! Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici ! ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”.

La moglie di Riccardo Fogli, inoltre, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto facendo riferimento ad un fatto risalente al 15 ottobre con protagonista Luca Salatino in cui quest’ultimo si sarebbe lasciato andare ad una frase di troppo.