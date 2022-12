Ti ha invitata a conoscere la sua famiglia? Gli errori di stile da evitare

Lo abbiamo aspettato tanto ed ora che il momento è finalmente giunto abbiamo il classico “panico da look”. Il nostro ragazzo ci presenta alla sua famiglia prima delle feste così da poter passare il giorno di Natale tutti insieme ma per scegliere l’outfit giusto ci sono alcune regole da tener presente, scopriamole insieme.

In primis va considerata la tipologia di famiglia, se si tratta di persone sullo snob andante – od anche solo particolarmente attente alla moda – allora ci si potrà lanciare in abiti firmati delle ultime collezioni, al contrario, se il gruppo è più low profile allora andranno benissimo un pantalone a palazzo con stampa fantasia ed una blusa semplice. Tra mille scelte ci sono errori che proprio non possiamo permetterci, il rischio è quello di apparire esaltate ed egocentriche o comunque fuori luogo.

Ovviamente un no secco alle gonne troppo corte ed alle scollature eccessive ma sì ai completi giacca – pantalone con stampe del momento.

Lo stile perfetto per far colpo sui genitori del nostro “lui”

Evitiamo l’animalier in generale, ci sono e ci saranno altre occasioni per apparire pantere sexy. Con i genitori del nostro lui magari si può saltare il giro e ricordarci quanto sia apprezzata la classe della semplicità.

Per le innamorate del rosso questo periodo è il migliore dell’anno. Essere così al centro dell’attenzione quando lo si sarà in ogni caso ed ogni singolo dettaglio verrà studiato al microscopio (più che altro da sua madre) è una scelta sciocca. Colori che trasmettano calma in chi li guarda come il blu, l’azzurro chiaro, il verde, sono i prediletti anche nei tribunali e suggeriti da capaci avvocati. Stiamo alla larga anche dal giallo.

Troppa perfezione suona falsa, nel look e nella vita. Va trovato l’equilibrio e dobbiamo restare noi stesse, recitare qualche ora è possibile ma tenere una maschera per l’intera durata della storia è da folli! Se fossimo in Gossip Girl allora dovremmo essere un mix tra Blair e Serena. Non è facile ma le cose più importanti difficilmente lo sono. Per guadagnare centimetri preziosi in altezza c’è sempre tempo, qui l’eleganza deve aver la meglio.

L’abito bon ton da generazioni è la soluzione passe-partout quindi lasciamoci trasportare con le tendenze del momento, la lunghezza adeguata, i collant giusti ed un tacco alto (ma non troppo) per scattare la prima foto con la famiglia acquisita. Dobbiamo piacere in primis alla madre (si sa) soprattutto se l’uomo in questione è italiano, poi gli altri componenti seguiranno a ruota. Se ci si veste tipo monaca potrebbe sorgere qualche dubbio quindi, anche in questo caso, la giusta misura è d’obbligo.

Sembrerà assurdo ma conoscere in anticipo il segno zodiacale e le passioni dei genitori potrebbe aiutarci nelle ricerche del look ideale.

Silvia Zanchi