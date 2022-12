Anticipazioni Beautiful: Steffy fa saltare tutto? La mossa disperata

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate americane. Un nuovo amore in arrivo per uno dei nostri amati personaggi…Ecco di chi si tratta!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful provenienti dalla madre patria, l’America!

Beautiful anticipazioni dagli USA: Steffy commetterà un grave errore per la sua famiglia

Se in Italia siamo indietro di un anno rispetto alla storyline, in America le vicende sono più avanti e ingarbugliate. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi USA.

Secondo le anticipazioni di Beautiful provenienti dall’America, nelle prossime puntate in onda sul canale CBS le nozze tra Ridge Forrester e Taylor Hayes subiranno un arresto inatteso per mano della loro stessa figlia, Steffy Forrester Finnegan. Secondo la ricostruzione dei fatti, la storyline che monopolizza la soap da mesi giungerà così al termine.

Difatti, verrà alla luce la verità sulla finta telefonata che Brooke Forrester ha fatto ai servizi sociali per far togliere Douglas a Thomas. La verità è infatti che è stato lo stesso Forrester a modificare la sua voce con un app del figlio e riprodurre la voce di Brooke per incastrarla.

Cogliendo le minacce di Brooke come un’opportunità, Thomas ha pensato di denunciarsi da solo, fingendo che a farlo fosse proprio la matrigna. Ciò ha portato la coppia Ridge-Brooke verso la rottura. Ma soprattutto perché la donna ha sempre negato di aver commesso il crimine.

Alla fine la verità verrà allo scoperto perché Douglas scoprirà tutto smanettando con il suo apparecchio elettronico, e nonostante papà Thomas gli abbia chiesto di mantenere il segreto, il piccolo di casa Forrester ha iniziato a mostrare del malessere soprattutto nei riguardi dei nonni Ridge e Brooke. Questo malessere del piccolo è stato notato da Steffy, che durante le nozze di Ridge e Taylor ha deciso di parlargli per chiedergli che cosa stesse succedendo. In questa occasione Douglas ha rivelato tutta la verità alla zia.

Steffy ha subito affrontato il fratello, furiosa che abbia ordito un nuovo inganno e coinvolto Douglas costringendolo a mentire. Come spiega Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy, “lei desiderava che i genitori tornassero insieme realizzando di appartenersi, non sulla base di una menzogna. Dunque è felice che Douglas abbia detto la verità“.