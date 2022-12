Beautiful anticipazioni: un nuovo amore in arrivo? Novità eclatanti!

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda su Canale 5. Un nuovo amore in arrivo per uno dei nostri amati personaggi…Ecco di chi si tratta!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, non smette di stupire ed è ciò che accadrà anche nelle prossime puntate in onda su canale 5.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful per la settimana in corso.

Beautiful anticipazioni italiane: Thomas Forrester invaghito di…

Nuove anticipazioni sulle puntate in onda in Italia di Beautiful. Secondo quanto riportato dalle informazioni in nostro possesso, Thomas dimenticherà finalmente Hope Logan e si invaghirà proprio di lei!

Nelle nuove puntate in onda su Canale 5 si aprirà un nuovo capitolo per la vita di due personaggi. Innanzitutto quella di Thomas Forrester e secondariamente quella di Paris Buckigham. La donna dopo essere stata ospite a casa di Steffy e Finn e aver fatto alcuni sogni hot nei confronti del bel dottore, deciderà di cambiare aria.

Ben presto infatti, la giovane sorella di Zoe attirerà l’attenzione di Thomas Forrester che inizierà a mostrare l’interesse nei suoi confronti. Tuttavia c’è solo un problema che ostacola il suo volersi avvicinare a lei, ed è suo cugino Zende. Il Dominguez sta infatti frequentando la Buckingham.

Ma la prima mossa di Thomas verso la conquista di Paris sarà quella di ospitarla nel suo appartamento dopo che la giovane avrà lasciato la casa della sorella. Questo succederà perché nonostante Paris si stia frequentando stabilmente come coppia con Zende, i due giovani non vorranno bruciare le tappe e quindi non hanno alcuna intenzione di iniziare una convivenza.

Vi possiamo già anticipare che Thomas cercherà in ogni modo possibile ad avvicinarsi a Paris. Arriverà al punto in cui le rivelerà anche il proprio interesse. In questa occasione, Paris nonostante sarà molto lusingata delle attenzioni, respingerà il corteggiamento e dichiarerà al Forrester di essere interessata fortemente a Zende.

Porterà Thomas ad avvicinarsi ancora di più a Paris e la sua infatuazione si rafforzerà fino al punto di spingerlo a fare una mossa, dichiarando il proprio interesse per lei. Thomas incasserà il rifiuto e augurerà alla coppia un felice futuro.