Viviamo la magia del Natale con creazioni uniche per la nostra casa

Diciotto giorni a Natale e poche idee su come addobbare la casa. Vogliamo renderla accogliente più che mai, romantica, fedele alla tradizione e, perché no, “instagrammabile”. Ci sono brand italiani che seguono le tendenze del momento ed aggiungono una notevole qualità. Scopriamoli insieme.

A livello di outfit sappiamo bene quali colori indossare e che modelli prediligere nel periodo più bello dell’anno, anche per le cene aziendali che già riempiono la nostra agenda. Riguardo alla casa potremmo nutrire qualche dubbio in più, da donne impegnate quali siamo, troppe volte, comprensibilmente, gli accessori passano in secondo piano.

Per questo, noi di Che Donna, abbiamo deciso di suggerire semplici ed efficaci soluzioni per creare un ambiente natalizio invidiabile ed a prezzi contenuti in pochi step.

Le decorazioni da non lasciarsi scappare per il Santo Natale 2022

Iniziamo con Mi.Lo, marchio della famiglia Miglionico che realizza, tra le altre cose, dal 2007, anche prodotti perfetti per le feste, tutti in vendita sul sito Magie di Natale. La scelta è ampia, si passa dal presepe agli alberi di Natale in pvc, dai fiocchi in velluto ai pupazzi. Soprattutto negli ultimi anni nel nostro Paese hanno riscontrato un notevole successo i villaggi di Natale ed il modello Mercury (244,90 euro già scontato) è l’ideale anche per chi si avvicina per la prima volta a questa abitudine di origine nordica.

Fe•el produce emozioni con stoffe e fili e ci ha fatte innamorare al primo sguardo. Si tratta di un piccolo laboratorio creativo sartoriale nel quale nascono prodotti ed accessori unici, tutti Made in Italy. L’idea di Eleonora Fenaroli (che si è raccontata in esclusiva con noi) si sta rivelando un successo visti gli ordini quotidiani che stanno superando ogni più rosea aspettativa. Grafica e sartoria entrano in campo per un gioco di squadra che ha come risultato un oggetto originale e completamente handmade. La ghirlanda Framy (foto sopra), ad esempio, si distingue sia per il design pulito che per l’inconfondibile tocco femminile. A tutto ciò contribuisce Alice Bassi, owner del brand Awesome che realizza coordinati grafici per rendere indimenticabile ogni evento. La collaborazione delle due giovani amiche è vincente, sentiremo ancora parlare di loro e, nel frattempo si possono seguire e contattare anche dalle loro pagine Instagram. Il prezzo per la ghirlanda tartan è di soli 30 euro e le spedizioni sono gratuite!

Proposte di Natale in ogni regione italiana

Dopo la Puglia e la Lombardia, andiamo in Toscana, e nello specifico a Firenze, con un brand nato nel 1946: Moranduzzo. Bellissime le statuette civetta in vetro color vinaccia ed oro (12,66 euro in offerta) che, come i rami decorativi (in vendita a 23,80 euro sull’omonimo sito) sapranno colmare gli angoli spogli del nostro nido.

Con un pizzico di attenzione, aggiunta all’amore che ci pervade sotto le feste, faremo un lavoro meraviglioso.

