Signorini, l’annuncio al GF Vip scatena il panico tra gli ex concorrenti: “È una presa in giro”

Alfonso Signorini ha scatenato il panico tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che sui social si sono lasciati andare ad un amaro sfogo: “E’ una presa in giro” hanno protestato.

Non c’è edizione del GF Vip che si rispetti che non abbia una polemica in corso e in questa settima annata Alfonso Signorini ha voluto addirittura strafare facendone più di una. La prima, e senza dubbio la più memorabile, è stata quella che ha visto l’uscita di Marco Bellavia dalla casa più spiata d’Italia dopo gli atti di bullismo ricevuti dai suoi compagni che non hanno rispettato il suo malessere psicologico e lo hanno trasformato in motivo di schermo.

Tra i concorrenti che non si sono comportati in maniera nobile nei suoi confronti, c’è stata Ginevra Lamborghini secondo la quale l’ex conduttore di Bim Bum Bam avrebbe meritato di essere bullizzato. Un’espressione che le ha causato la squalifica, ma nonostante ciò il conduttore ha deciso di mettere una pietra sopra su quanto accaduto annunciando il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia nelle vesti di ospite speciale. Giusto il tempo di accendere nuove dinamiche con Antonino Spinalbese, che non ha mai nascosto di avere un certo interesse nei suoi confronti ed ora sembrerebbe essere attratto da Oriana Marzoli.

La scelta della produzione del programma ha indignato e non poco gli ex concorrenti squalificati che sui social non si sono di certo risparmiati nei confronti di Alfonso Signorini, non mandandole di certo a dire.

GF Vip, il gesto di Signorini manda su tutte le furie: “Va sempre a peggiorare”

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno apprezzato che il conduttore, che ha scatenato il web spifferando qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire, abbia adottato due pesi e due misure diverse a seconda del personaggio in questione in quanto prima del perdono di Ginevra Lamborghini chi era stato squalificato non aveva nemmeno più avuto l’opportunità di prendere parte al programma tra il pubblico o partecipare ai vari salotti televisivi.

Ora però si cambia registro e Ginevra è pronta a varcare la famosa soglia rossa ancora una volta per scatenare nuove dinamiche e questo è un boccone amaro da mandare giù per chi come Stefano Bettarini e Salvo Veneziano è stato sbattuto alla gogna e loro sui social non si sono di certo risparmiati di fronte a quest’imprevista decisione.

“Chi si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu saresti dovuto essere più al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia” ha scritto l’ex concorrente sui social che è stato squalificato durante la quinta edizione del programma dopo una presunta bestemmia.

Ancora più pesante, invece, ci è andato Salvo Veneziano, storico concorrente della prima edizione nip e squalificato dalla quarta edizione per le frasi sessiste contro Elisa De Panicis: “Vedo che sta andando sempre a peggiorare“ ha scritto. “Negli anni precedenti hanno squalificato dei concorrenti eliminandoli proprio completamente dalla televisione. Sono stati tagliati fuori del tutto. C’era la regola che se venivi squalificato non potevi stare in studio. Invece quest’anno ci sono concorrenti che rientrano nella casa addirittura” ha fatto notare, dimostrando una certa delusione per come stanno andando le cose. “Questa è anche una presa in giro per gli squalificati“ ha poi tuonato, avendo il pubblico della rete dalla sua parte.

Alfonso Signorini ha esagerato al Grande Fratello Vip, mettendo da parte la morale che ha sempre difeso per favorire le dinamiche tra i vipponi? Il pubblico sembra essere più diviso che mai di fronte a quest’imprevista scelta.