GF Vip 7, Alfonso Signorini l’ha fatta davvero grossa: questo non doveva proprio dirlo!

Scivolone clamoroso al Grande Fratello Vip, dove Alfonso Signorini l’ha combinata davvero grossa: il conduttore si è lasciato andare rivelando qualcosa che non doveva proprio dire.

Colpi di scena a non finire al GF Vip 7. Il clima nella casa sembra essere tornato finalmente piuttosto sereno, mentre proseguono i battibecchi a colpi di love story e triangoli. Finiscono al centro della scena ancora le vicende che riguardano Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, mentre pullulano i dissapori che coinvolgono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Le storie d’amore, che siano all’interno o fuori della casa più spiata d’Italia, hanno da sempre fatto da tema portante della trasmissione. Agli italiani piace appassionarsi alle relazioni, scoprendone dettagli ed indiscrezioni. E la casa del Grande Fratello Vip, in questo senso, ha sempre regalato molte soddisfazioni. Basta pensare all’ultima comparsata a sorpresa del misterioso Mehmet. Dall’inizio del programma l’affascinante uomo del mistero turco di Gegia era rimasto nell’ambito dell’ipotesi, considerando che lei affermava di avere soltanto contatti telefonici con lui.

Eppur si muove! Mehmet è comparso in carne ed ossa nella puntata di lunedì, con una Gegia al settimo cielo che lo sfoggiava al suo fianco. Come non ricordare poi, le coppie di punta della scorsa edizione? Una su tutte, sicuramente quella nata sotto alle telecamere della casa e formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo un’iniziale fase di cautela, la bella ex tronista si è lasciata conquistare dall’affascinante modello, con cui attualmente sta per creare una vera famiglia. Da poco l’annuncio della gravidanza ed il “gender reveal“, peccato che Alfonso Signorini abbia “spoilerato” qualcosa di troppo.

Signorini re delle gaffe: questa volta svela il nome della figlia dei Basciagoni

Tantissimi sono i fan che, in questo ultimo anno, hanno seguito con passione la storia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Conosciutisi proprio all’interno della casa, i due hanno proseguito la loro storia senza lasciarsi un attimo, come testimoniano le tante apparizioni sui social e la fondazione di un brand di gioielli che riporta le loro iniziali. E come dimenticare poi la proposta di matrimonio arrivata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia?

I due dunque, stanno coronando davvero il loro sogno d’amore e, soltanto qualche giorno fa, hanno scoperto negli studi di Verissimo con una scena a sorpresa, di aspettare una bimba. L’ex tronista infatti, è al quarto mese di gravidanza ed ha raccontato di essere molto felice soprattutto perché le era stato preannunciato che avrebbe avuto difficoltà nel rimanere incinta. Insomma, anche il “gender reveal” ha avuto una risonanza mediatica ed è avvenuto sotto i riflettori, proprio come ogni passo importante della coppia. Ne mancava uno, però, che ancora non era stato fatto.

Probabilmente i due aspettavano il momento giusto per rivelare ai tantissimi fan, il nome scelto per la piccola che Sophie porta in grembo. Ma è stato proprio il re delle gaffe Alfonso Signorini a farlo in diretta, durante l’ultima puntata del GF Vip. Il conduttore, infatti, si è preso qualche minuto per mandare le sue congratulazioni ufficiali dapprima a Francesca Cipriani, che nella giornata di sabato ha sposato il suo Alessandro Rossi. Poi è stato il momento di augurare tutto il meglio anche ai suoi “figliocci” Codegoni e Basciano.

“Aspettano una bambina. Si chiamerà Celine!“, ha gridato con gioia il direttore di Chi, spoilerando così il nome della piccola. I due però, ancora non lo avevano fatto, come Giulia Salemi ha fatto notare poco dopo tra le risate generali. “Hai spoilerato il nome della bambina. Io non ti dirò più nulla!“, ha scherzato la regina dei social, mentre lui ha sdrammatizzato rispondendo: “Io che sbaglio sempre i nomi…proprio l’unico che non dovevo dire l’ho detto!“. Ooops!