Copiare la tuta intera di Oriana al Grande Fratello Vip ci salva la serata

Anche chi non nutre una particolare passione per le jumpsuit troverà interessante il look di Oriana Marzoli che copre ed intriga grazie alle trasparenze ed ai brillantini. Va bene quasi ad ogni età ed è semplice da copiare.

Al Grande Fratello Vip si cerca, comprensibilmente, di far discutere il più possibile dello show anche a discapito dell’etica (e qui evitiamo di dilungarci perché già se ne sta parlando in svariati social). Oggi ci occuperemo di una simpatica concorrente decisamente sopra le righe che tra atteggiamenti aggressivi ed allenamenti in bikini sta conquistando il pubblico italiano.

Proprio come abbiamo visto per le décolleté rosse che non sempre sono la scelta giusta, anche per la tuta elegante bisogna far attenzione sia agli accessori che al nostro corpo. Ecco come ispirarci alla tuta intera nera di Oriana in pochi step.

Le tute eleganti sono perfette per le serate di indecisione fashion

Siamo fuori forma, “ci devono arrivare”, non sappiamo che gente ci sarà a cena, le amiche hanno proposto un salto di mezz’oretta in quel nuovo locale (trenta minuti che con ogni probabilità diventeranno tre ore). In tutti questi casi la jumpsuit è l’ideale, provare per credere!

La prima proposta è quella nera ed aderente di Le Style de Paris (21,90 euro). Lo scollo a V è super sexy ma si resta nel giusto mood senza eccedere per via delle maniche lunghe e della totale assenza di decori luccicanti. Da portare anche con un paio di sneakers con suola alta per evidenziare il pantalone leggermente a zampa.

Restiamo su un taglio semplice e pulito con Patrizia Pepe e la sua tuta intera senza spalline. Consigliata per chi ha un bel seno per riempire il bustino al punto giusto e fianchi stretti (il tanto desiderato fisico a clessidra, per intenderci). Costa 158 euro su Farfetch.

Con Light in the box invece ecco che ci si avvicina ancor di più alla scelta della frizzante venezuelana. Maniche lunghe di tulle a palloncino ricche di brillantini, pantalone a palazzo e scollo misurato che illumina. Un tacco alto è d’obbligo. Il prezzo è di 41,99 euro.

La borsa va sempre scelta di grandezza media o, ancor meglio, piccola. Visto il total look nero si potrà poi giocare con i colori ed i gioielli. La moda, in fondo, deve anche divertire.

Silvia Zanchi