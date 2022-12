Sicuramente non conosci le soluzioni top per smacchiare piumini e cappotti

Sembra assurdo ma la probabilità che il piumino si macchi è direttamente proporzionale al costo dello stesso ed a quanto sia nuovo. Quasi certamente ci avremo fatto caso, il punto è che le soluzioni, per fortuna, ci sono eccome. Vediamo le più utili insieme.

A parte i soliti smacchiatori e la lavanderia di fiducia che può essere d’aiuto fino ad un certo punto (dipende dal livello del disastro), trovare il rimedio più efficace ad una macchia sul piumino o sul cappotto è possibile con insospettabili prodotti di uso quotidiano. Se si preferisce restare sul “chimico” allora bisogna ricordare che i prodotti dovranno necessariamente essere diluiti con acqua proprio sulla superficie della macchia poco prima di strofinare il tutto. Niente paura, anche il caro vecchio sapone di Marsiglia rientra tra i tentativi di ripristino da attuare sulle parti interessate prima di procedere al l’eventuale lavaggio in lavatrice a trenta gradi (senza alcuna centrifuga).

Mentre per togliere le macchie dalla seta serve anche una buona dose di fortuna, per cappotti e piumini, nonostante le apparenze, le possibilità di risoluzione aumentano. Scopriamo i metodi fai da te per pulire e salvare i nostri capi direttamente a casa.

Piumino o cappotto macchiato? Nessun problema con questi metodi della nonna poco noti

Per levare una macchia d’olio dal piumino dobbiamo prendere quanto prima la carta assorbente per tamponare il tutto facendo in modo di limitare l’allargamento della stessa quino no assoluto a strofinamenti vari. Si procederà poi con una quantità cospicua di borotalco che dovrà restare in posa per circa quaranta minuti. L’ultima fase vede una sorta di sostanza pastosa che andrà tolta delicatamente dal capo con una spatolina o con un cucchiaio. Se lo stesso dovesse accadere su un cappotto il metodo da seguire sarà del tutto diverso. Dovremo, infatti, posizionare un sacchetto di carta (tipo quelli del fruttivendolo per intenderci) sulla zona da trattare e poi passarci il ferro da stiro acceso. In teoria la macchia vi si trasferirà facendo tornare allo splendore iniziale il nostro cappottino.

Altro danno è quello del caffè. Un po’ perché lo vediamo in televisione da almeno vent’anni, un po’ perché ormai anche da noi in Italia “fa figo” girare con il bicchiere di carta ed una sorta di caffè tra le mani, ecco che il guaio del rovesciamento si fa sempre più probabile. Purtroppo se capiterà (prima o poi succede a tutte) sarà su un capo chiaro (si accettano scommesse) quindi è bene correre ai ripari subito. Miscelando 50 ml di aceto di mele ed acqua distillata per 150 ml si otterrà la sostanza da versare poi sul nostro cappotto. Bisognerà poi sfregare fino alla scomparsa. Se il caffè è stato già assorbito dal piumino nel tragitto tra il bar e casa, bisognerà immergerlo nell’acqua bollente. Con l’aggiunta di alcune gocce di acqua ossigenata sulla parte macchiata avremo ottime chance che torni perfetto.

Per quanto riguarda il vino, bianco e rosso, ce la caveremo con il sale grosso che andrà solo lasciato in posa per poco più di un’ora. Insomma, una volta passato lo shock iniziale, con queste simpatiche dritte torneremo a sorridere.

Silvia Zanchi