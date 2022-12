Antonella Fiordelisi, regalo inaspettato dai genitori di Edoardo Donnamaria: la reazione

Antonella Fiordelisi, al Grande Fratello Vip 2022, riceve il regalo dei genitori di Edoardo Donnamaria: la reazione della coppia.

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nata nella casa del Grande Fratello Vip 2022, continua. Nonostante le varie discussioni e le gelosie, i due sono sempre più innamorati e fanno fatica a stare lontani. La coppia ha già ricevuto la benedizione del padre di lei che, entrando nella casa per fare una sorpresa alla figlia, ha speso bellissime parole nei confronti di Edoardo definendolo “un uomo di spessore“. Cosa pensano, invece, i genitori di Edoardo?

Donnamaria è l’unico concorrente, tra quelli che sono entrati nella casa a settembre, che non ha ancora ricevuto una sorpresa dalla propria famiglia. Edoardo, dunque, non sa cosa pensino i genitori di Antonella che, a sua volta, non nasconde di essere curiosa di scoprire il loro parere. In attesa del fatidico incontro, tuttavia, nella casa di Cinecittà, è arrivato un pacco per Edoardo che, tuttavia, si è rivelato un regalo per Antonella da parte dei genitori del fidanzato, in particolare del padre.

La reazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria di fronte al regalo dei genitori di lui

Edoardo Donnamaria non nasconde la gelosia per Antonino Spinalbese che, durante le prime settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha giocato con Antonella Fiordelisi per provocarlo. Tra Antonino e Antonella non c’è mai stato nulla, ma Edoardo non riesce a dimenticare quello che è accaduto e, così, di fronte alla camicia di Antonino indossata più volte dalla Fiordelisi, ha perso la pazienza.

Visibilmente infastidito, Edoardo, dopo essersi confidato con Luca Onestini, ha aperto il proprio cuore ad Antonella svelandole di aver vissuto il suo giocare con Antonino come un tradimento e di stare male ogni volta che gli fa battutine facendo riferimento al rapporto con Spinalbese. Antonella, comprendendo la sofferenza del fidanzato, gli ha promesso di non farlo più.

Tutta la discussione tra Antonella ed Edoardo, scatenata dalla camicia di Antonino, è stata seguita dal padre di Edoardo che ha commentato l’accaduto su Twitter. “Per la pace familiare e del web, ho deciso: gli manderò tutte le mie camicie country”, ha cinguettato il padre di Edoardo.

Detto, fatto. Ieri, Edoardo ha ricevuto un pacco e all’interno c’erano tutte camicie. A prenderlo è stata proprio Antonella che ha immediatamente collegato il regalo ricevuto da Edoardo alla loro discussione dovuta alla camicia di Antonino. La Fiordelisi, tuttavia, ha pensato che ad inviare il tutto sia stata la mamma di Edoardo e, rivolgendosi al fidanzato, ha detto: “Ringraziamo tua madre che ci ha mandato le camicie”.

Cioè io mi sputtano in diretta nazionale per mandarvi le camicie MIE e tu Antone’ ringrazi Chicca ? Alla quale,detto tra noi, quelle camicie fanno pure schifo…. — vincenzo donnamaria (@vincefrancesco) December 6, 2022

Anche Luca Onestini ha approvato la versione di Antonella esortandola a non giocare più con i sentimenti di Edoardo. Su Twitter, poi, sempre il papà di Edoardo, ha aggiunto: “Cioè io mi sputtano in diretta nazionale per mandarvi le camicie MIE e tu Antone’ ringrazi Chicca (la mamma di Edoardo Donnamaria ndr)? Alla quale, detto tra noi, quelle camicie fanno pure schifo….”.