Pamela Prati, dopo il GF Vip ammette tutta la verità: “Non l’ho mai tradito”

Pamela Prati dopo la fine della sua esperienza al GF Vip ha decido di vuotare il sacco e di ammettere come stanno le cose: non l’ha mai tradito.

Pamela Prati ha da poco concluso la sua esperienza alla settima edizione nella casa del Grande Fratello Vip. Esperienza a cui non era di certo nuova, in quanto aveva preso parte, per brevissimo tempo, alla prima condotta da Ilary Blasi e questa possibilità le è arrivata dopo che per qualche tempo era sparita dal piccolo schermo degli italiani a causa dello scandalo legato a Mark Caltagirone.

In quel periodo, infatti, nel 2019, Pamela aveva annunciato di aver finalmente trovato l’amore e che aveva preso in affido anche due bambini insieme al suo compagno, ma purtroppo di lui non c’era traccia in quanto non è mai esistito. In molti hanno pensato che si sia inventata tutto con l’aiuto delle sue manager per avere una nuova popolarità ma lei ha sempre smentito il tutto affermando di essere stata vittima di una truffa amorosa.

Pamela ha scelto di far parte del cast di Alfonso Signorini per raccontare la sua versione della storia e per svelare al pubblico come sarebbero andate realmente le cose. Una missione a suo parere alquanto riuscita in quanto sente che ora l’amore del pubblico è tornato da lei e per questo motivo ha scelto di fare un’inedita confessione ai microfoni del settimanale Chi vuotando il sacco sul tripudio di emozioni che sta provando in questo periodo in cui le si prospetta davanti una strada tutta da percorrere perché in fondo lei non lo hai mai tradito.

Grande Fratello Vip, Pamela Prati rompe il silenzio e ammette: “Nessuno dimenticherà”

Pamela Prati, che durante il corso dell’esperienza nella casa del GF Vip ha creato un legame speciale con uno dei concorrenti, durante il corso dell’intervista ha ammesso che ora è pronta ad iniziare una nuova relazione con il suo pubblico che in un primo momento si era sentito tradito ma il tutto sembrerebbe essersi risolto nel migliore dei modi.

“Nessuno dimenticherà, ma finalmente tutti hanno avuto la possibilità di capire come sono andate realmente le cose” ha esordito l’ex concorrente di Alfonso Signorini durante il corso dell’intervista. “Non ho mai tradito il pubblico in tutti questi anni, ma posso capire che a un certo punto si sia sentito smarrito” ha poi proseguito.

“Le incertezze e i dubbi sono leciti, ma sono fortemente convinta che da oggi non ce ne saranno più. Ci siamo ritrovati come due innamorati che avevano smesso di parlarsi“ ha dichiarato, felice di aver avuto questa possibilità. “In fondo anche nei grandi amori ci possono essere delle incomprensioni e il nostro, se ci pensa, è un rapporto che dura da oltre quarant’anni“ ha poi concluso iniziando un nuovo capitolo con il suo amato pubblico.

Pamela Prati dopo il GF Vip è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita e i suoi fan non l’abbandoneranno nemmeno questa volta.