Fisico a rettangolo: ecco gli abiti invernali per valorizzarlo al massimo

Restano magre anche dopo le abbuffate (che ci aspettano) durante le feste in famiglia, le più alte tra loro, qualsiasi cosa mettano, sembrano modelle. Le donne con il corpo a rettangolo sono fortunate ma capita che vogliano avere qualche forma in più. Ecco gli abiti giusti per valorizzare questa tipologia di fisico.

Per sembrare più armoniose non è necessario il chirurgo, basta sapersi vestire. Un corpo a rettangolo “gioca facile” in quanto basterà alternare abiti monospalla, maglie con volant e sovrapposizioni, balze sulle lunghezze e così via. Nello specifico però dobbiamo verificare proposte concrete e completamente nuove dei brand che preferiamo così da immaginare già gli outfit finiti.

Dopo aver visto quali piumini scegliere in base alla propria forma del corpo ecco che togliamo ogni dubbio per le donne dal corpo a rettangolo in cerca dell’abito migliore per stupire e piacersi più che mai.

Un corpo a rettangolo nell’abito giusto sarà perfetto: ecco le novità di stagione

Il vestito asimmetrico di Zara è una delle soluzioni natalizie più adatte alla nostra mission. Rosso, monospalla, con volant obliquo che arriva drappeggiato fino al fianco sinistro, crea un gioco di volumi soprattutto nella parte destra con un spalla oversize da guardare. Costa 49,95 euro.

Si prosegue con tutte le creazioni con il focus sul punto vita. Sì, perché “spezzare” visivamente quello che sembra essere un unico blocco rettangolare è logicamente la prima idea che possa venire in mente. Patrizia Pepe, ad esempio, ha realizzato molti abiti attillatissimi da evitare in questo caso ma ha bilanciato la collezione autunno – inverno con pantaloni a campana e maglie arricciate che giocano con lacci e trasparenze per noi ottime.

Per la linea Actitude di Twinset è stato disegnato un abito in raso e tulle a maniche lunghe ricamato a mano Il prezzo è di 271 euro. Il corpetto nero potrà essere riempito con gli appositi push-up (o anche solo adattato da una brava sarta) mentre la gonna corta e stretta in raso è sovrastata dul tulle ampio che conferisce l’effetto desiderato.

Gli abiti con i colletti (solitamente associati a Miu Miu) e le maniche a palloncino sono ovviamente da preferire ad un classico tubino che evidenzierebbe ancor di più l’assenza di curve.

Con i fiocchi, qui, non si sbaglia mai. Su Luisa ViaRoma ecco l’abito mini di For Love & Lemons (279 euro già scontato del 30%) con fiocco gigante sul davanti, senza spalline e pinces laterali. Si chiude con zip sulla schiena e, visti i brillantini sul bordo, il match con una pochette gioiello è più che consigliato.

Stiamo lontane dagli oversize che farebbero apparire scheletriche in modo poco sano.

Con poche regole e l’occhio attento che ci siamo abituate ad avere, la passeggiata in centro del sabato pomeriggio sarà più fruttuosa che mai!

Silvia Zanchi