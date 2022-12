Se hai le unghie quadrate non puoi non provare queste tendenze: sono letteralmente da urlo

Le unghie quadrate sono una delle ultime tendenze del 2022: ecco come valorizzarle nel modo giusto, senza strafare e preservando la loro innata eleganza.

Le unghie quadrate – chiamate spesso square nails, per dirlo con un tocco di internazionalità – sono ormai considerate un evergreen.

Sono quello che si definisce un trend molto frequentato, sia dalle celeb che dalle persone comuni. Qualche esempio? Rihanna, Khloé Kardashian, ma anche la sorella minore Kylie Jenner.

Perché sono così tanto amate non è difficile da comprendere: sono portatrici sane di eleganza, si prestano a qualsiasi tipo di nail art – che sia tridimensionale, floreale, dotata di applicazioni varie – e riescono ad accogliere qualunque smalto, dal french al monocromatico, passando per i multicolour tanto in voga oggi.

Inoltre possono essere portate sia lunghe che corte: saranno in entrambi i casi estremamente raffinate, cambierà davvero molto poco.

C’è un però: non stanno bene a tutte le donne. Le square nails, infatti, donano soprattutto a chi ha le dita sottili e il letto ungueale stretto, dal momento che questa forma tende in un certo senso ad appesantire la mano.

Inoltre richiedono molta manutenzione: per poter preservare il “quadrato” che si viene a formare, infatti, sarà necessario limarle spesso.

Al netto di questo comunque continuano ad essere super richieste, quindi se stai pensando di adottare anche tu la filosofia di vita delle unghie quadrate, ecco quali sono le tendenze che dovresti proprio provare.

Le tendenze adatte a chi ha le unghie quadrate

Come abbiamo anticipato, chi ha le unghie quadrate può in pratica optare per gran parte delle tendenze esistenti oggi, ma alcune saranno preferibili comunque.

Rosso che passione. La red passion accompagna da tempo immemore centinaia, migliaia, forse milioni di donne.

Ma perché restare sul classico, quando le square nails si prestano ad ogni tipo di sperimentazione? Se infatti ami questo colore – in tutte le sue sfumature, si intende – potresti pensare di optare per una nail art più o meno elaborata per poter prendere tutto ciò che è basic e trasformarlo in qualcosa di estremamente originale, grintoso, estroso.

A questo punto davanti ai tuoi occhi si apriranno diverse strade. Potresti partire da una base total red e arricchirla con disegni, applicazioni, decorazioni varie, ma potresti anche decidere di optare per un mix di colori e fantasie, ad esempio alternando gli smalti, oppure applicandone uno diverso su ogni unghia.

Insomma le soluzioni ci sono, basta cercarle ed il gioco sarà fatto. Non avere paura di osare, sperimentare, provare.

In alternativa, potresti pensare di optare per un cugino lontano del rosso, il bordeaux, e partire da lui per creare una nail art semplice, ma non troppo.

Ad esempio, potresti pensare di colorare tutte le unghie con questa tonalità, eccetto una, che potrebbe essere di un altro colore completamente, oppure di uno simile, ma arricchito da decorazioni varie.

Insomma anche in questo caso, a te la scelta: ricordati sempre di propendere per quello che ti fa sentire a tuo agio.

Lo smalto metallizzato quest’anno sta letteralmente spopolando. Dal sapore quasi robotico, questo riesce a esaltare e a rendere non banali tutti i colori esistenti al mondo.

Se ami quelli vivaci, sceglili pure, altrimenti mantieniti su quelli “standard”, come il perla, l’oro, l’argento e chi più ne ha più ne metta.

Ovviamente anche in questo caso puoi giocare come vuoi: potresti pensare di mixare questo smalto con altri minimal, ma anche optare per questo trend completamente.

E ancora, chi ha detto che esista solo una versione di french? In effetti ne esistono svariate e una di queste è la pointed.

Di cosa si tratta? Di una declinazione della classica manicure, che prevede una V al posto della linea standard da tutti conosciuta.

Di che colore applicarla, sceglilo tu: sappi solo che se preferisci puoi anche dividere la V in due e scegliere due nuance diverse tra loro, magari simili, ma non uguali per un ulteriore tocco di estro ed originalità.

Infine l’azzurro – in tutte le sue sfumature, continuerà ad accompagnarci fino alla fine dell’anno (ma probabilmente anche in quello nuovo).

Nonostante il freddo, la pioggia e il vento, sarà questo il colore della stagione. Anzi, forse sarà proprio lui a farci dimenticare del clima e a regalarci un po’ di calore.

Se queste idee non ti sono ancora bastate comunque sappi che ce ne sono altre in questa gallery.

Particolari in risalto

Le unghie quadrate si prestano a moltissime tendenze

Sono estremamente eleganti

Possono essere portate sia lunghe che corte

Consigliato per

Tutte le donne che sono solite portare le unghie quadrate

Vantaggi

Le unghie quadrate si prestano a tantissimi tipi diversi di nail art

