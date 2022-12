Un altro domani anticipazioni: bacio proibito? Un contatto pericoloso

Un altro domani, anticipazioni: conosci la soap in onda su Canale 5? Ecco tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda dal 25 luglio al 29 luglio 2022. Scopriamo insieme di più!

Un altro domani è una soap opera spagnola creata da Josep Cister Rubio e prodotta da TVE in collaborazione con Bambù Producciones. Le protagoniste sono Amparo Piñero e Laura Ledesma.

Questa telenovelas spagnola è approdata in Italia da relativamente poco. Infatti, la serie va in onda su Canale 5 dal 6 giugno 2022 nel day time, insieme a Beautiful e Una Vita. Da un punto di vista della trama, la serie è ambientata a Rio Muni ella Guinea spagnola degli anni ’50 che corrisponde all’attuale Madrid.

Come anticipato nel paragrafo precedente le protagoniste sono Julia e Carmen. Julia è una donna che sta vivendo una vita che sua madre e il suo futuro marito hanno pianificato per lei. Quando sta per sposarsi, scopre un grande segreto di famiglia che la cambierà per sempre. Invece Carmen è una giovane donna che lascia le comodità della metropoli per raggiungere il padre nell’esotica provincia della Guinea spagnola a metà del secolo scorso.

Ma queste due vite sono anche una e sono unite da un legame forte come il sangue: Carmen e Julia sono nonna e nipote.

Un altro domani, anticipazioni: potrebbe nascere una nuova coppia

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, di Un Altro Domani potrebbero crearsi i presupposti per la nascita di una nuova coppia: Tirso Noguera (Oliver Ruano) si avvicinerà infatti sempre di più alla cognata Olga (Monica Miranda) e in un momento di vicinanza sembrerà sul punto di baciarla.

Per chi segue le anticipazioni della fiction e chi segue la programmazione televisiva sa già che Olga è la madre di Erik (Alex Mola), nipote di Tirso in quanto figlio di Jorge, ossia il fratello dell’uomo rinchiuso da anni in carcere per via di un tentativo di furto sfociato in un omicidio.

Arrivata in città per rappacificarsi con il consanguineo, Olga risveglierà fin da subito l’interesse di Tirso, che già in passato aveva rinunciato all’attrazione che sentiva per lei in nome del legame fraterno con Jorge.