I maglioni passe-partout più belli da portare in valigia a dicembre

Senza necessariamente aspettare il ponte dell’Immacolata (o forse sì, dipende dal lavoro) ci ritroviamo a dover selezionare cosa mettere in valigia per quei pochi giorni lontane dallo stress quotidiano. Oggi, in particolare, l’attenzione sarà sui maglioni, quelli da avere per tutto in base alle tendenze dell’autunno – inverno 2022 – 2023.

Non ci sono scuse che tengano, i maglioni rovinati che abbiamo nell’armadio andranno conservati – ed in caso anche indossati – solo se dotati di un valore affettivo. In tutti gli altri casi “via”! Un regalo alle persone meno fortunate (soprattutto sotto Natale) sarà la scelta giusta e ci farà stare bene. Con le nostre pratiche dritte avremo ben chiaro quali colori e modelli comprare, tra stranezze e classicità, ci ritroveremo una valigia ordinata e funzionale e, perché no, anche l’organizzazione degli outfit della settimana in ufficio.

Per il match con il piumino più adatto al nostro corpo sappiamo già cosa fare mentre per il resto ricordiamo solo che con la semplicità difficilmente ci si sbaglia. Scopriamo i maglioni passe-partout da avere il prima possibile per look impeccabili e caldissimi.

Tutti i maglioni jolly da mettere in valigia per viaggiare leggere ed alla moda

Il primo modello consigliato è il maglione – vestito. Non è una novità ma quest’anno lo si trova più lavorato e voluminoso, a collo alto e meno attillato del solito. Max Mara ne ha proposto uno basic, dalla lunghezza midi, in un bellissimo beige chiaro. Si trova a 239 euro sul sito ufficiale del brand.

Della stessa tipologia, Mango ne ha realizzato uno, Cablin, a trecce e greche verticali. È in vendita scontato del 14% a 59,99 euro su Zalando.

Altro capo che non deve mancare nel nostro guardaroba è quello che potremmo definire “modello Blumarine”. Le meno giovani infatti ricorderanno quanto fosse cool nei primi anni Duemila. Anche Veronica Ferraro ne è consapevole (foto sopra) e lo mostra in un suo recentissimo post su Instagram. Si abbottona davanti – ma si può trovare anche con la cerniera – ed ha un po’ di pelliccia sul collo (sintetica, vi raccomando) e talvolta anche sui polsini. Spendendo solo 29,99 euro, abbiamo il cardigan di Bershka disponibile in un bianco gesso tipico degli anni Novanta o in un sempre utile nero.

Si risparmia anche con Falconeri che ha realizzato molti dolcevita femminili e di alta qualità. Scontato dagli iniziali 198 euro a 149 euro, il maglione color cammello, in lana, fa parte della nuova collezione del brand noto per il cashmere. Resta corto sui fianchi e morbido sul busto con la lavorazione a trecce grosse.

Si possono poi opzionare anche le creazioni over dei marchi più prestigiosi che sono in rosa fragola (Valentino), blu Klein (Mohair), rosa cipria (Fendi). La differenza la facciamo sempre e comunque noi.

Silvia Zanchi