Affrettati a provare queste tendenze per unghie a stiletto prima che finisca l’anno

Le unghie a stiletto sono sicuramente tra le più richieste del 2022: ecco tutte le tendenze dell’anno – applicabili anche in inverno – da cui potrai prendere spunto prima che dicembre finisca e ci ritroviamo catapultati nel 2023.

Le unghie a stiletto sono tra le preferite delle celeb da anni ormai – Kardashian docet – e se è così un motivo ci sarà sicuramente.

A prima vista queste sembrano artefatte, finte – anche quando sono ricreate sull’unghia naturale – ed anche, perché no, spesso esagerate.

Nella maggior parte dei casi, infatti, sono riproposte in versione XXL e sembrano quasi dei veri e propri artigli lunghissimi e affilatissimi. Ma forse è proprio questo il loro punto di forza, che le rende così amate da tutte le donne.

Quello che devi sapere comunque è che non esiste un’unica tecnica universale per valorizzarle, ma ogni donne può tranquillamente scegliere cosa preferisce.

C’è infatti chi preferisce puntare su una manicure basic, chi invece ama i toni vivaci, accesi, le nail art elaborate, basate quindi su piercing, decorazioni e accessori. E vanno benissimo entrambe le scuole di pensiero, non ce n’è una migliore dell’altra.

Tutto è concesso quando si parla di unghie a stiletto, ma se vuoi attingere dalle tendenze del 2022 dovresti proprio affrettarti prima che finisca l’anno. Ecco quali sono.

Le tendenze del 2022 per le unghie a stiletto

Le unghie a stiletto, come abbiamo anticipato, sono tra le preferite in assoluto delle celeb, ma anche delle donne di tutto il mondo, ma quali sono le tendenze principali che ci possono permettere di valorizzarle al massimo?

Il blu è un colore che richiama il mare, l’estate, le vacanze. Ma attenzione: quest’anno non sarà esattamente così. Questa nuance ci accompagnerà anche nelle fredde giornate invernali, così da contrastare il grigiore che contraddistingue questa stagione.

Il blu, quindi, declinato in tutte le sue tonalità – che vanno dalle più scure alle più chiare, come l’azzurro – ci accompagnerà tutto l’anno e molto probabilmente lo ritroveremo anche nel 2023.

Hai mai sentito parlare delle missmatched nails? Sono l’ultima tendenza del 2022 e ci dimostra che giocare con i colori non è un’attività solo per bambini. Possiamo farlo anche da adulte, con la sola differenza che non lo faremo su un foglio con i pennarelli, ma sulle nostre unghie con gli smalti.

Trattasi in questo caso di mettere in campo una massiccia quantità di estro mista a fantasia. Ogni unghia alla fine risulterà di un colore diverso, ma ci dovrà essere un minimo comune denominatore.

Scegli se optare per un insieme crescente oppure decrescente di tonalità – ad esempio parti da una nuance e progressivamente applica le sue “parenti” più chiare oppure più scure – ma anche per uno stesso mood – ad esempio tutti glitter, tutti colori pastello, tutti colori matte – oppure ancora per tonalità simili da applicare sulle unghie, magari alternando le dita.

Insomma l’imperativo qui sarà solo uno: osare. Sperimenta come meglio credi, rompi gli schemi, ricordati che alcune volte le regole sono fatte per essere sovvertite quando si tratta di beauty.

Se navighi spesso in rete e sei solita soggiornare sui social – Instagram e TikTok soprattutto – non puoi non conoscere le Wrap Nails.

Questo trend prende il suo nome dal fatto che le unghie sembrano praticamente “avvolte” all’interno appunto di adesivi, applicati sul letto ungueale.

Come si fa? Basta partire da un primer – anzi, il primo passo dovrebbe essere come sempre una manicure accurata finalizzata a eliminare pellicine e rendere l’unghia ordinata – per poi passare ai wraps, che ovviamente dovranno essere della misura adatta alle proprie unghie.

Lo smalto adesivo deve infatti aderire perfettamente per poter sembrare naturale. La cosa ideale comunque è stenderlo a piccoli tocchi partendo dalla base e arrivando poi alla punta. Infine sarà necessario rimuovere gli eccessi con una lime e applicare il classico top coat.

L’effetto finale comunque è molto naturale, indi per cui chi vuole può prendere questo trend e servirsene per realizzare una nail art elaborata, mixando ad esempio colori, fantasie, disegni.

Chi però è amante delle manicure basic potrà optare per una minimal. Sì a toni nude – magari resi leggermente più elaborati da disegni altrettanto semplici, oppure da mini strass oppure ancora da geometrie non eccessivamente grandi, oppure ancora a mezze lune, puntini – ma anche smalti chiarissimi, non molto appariscenti quindi.

E ancora, chi ha detto che i fiori debbano essere necessariamente primaverili? Certo, è quella la stagione in cui sbocciano e tutti i loro colori invadono intere città, ma possiamo comunque usarli per dare vita a nail art adatte anche ad altre stagioni.

Sì quest’anno a colori lattiginosi e delicati e a fiori non eccessivamente grandi e colorati. Una soluzione potrebbe essere partire da una base di un colore vivace e disegnare petali bianchi, arricchendoli giusto con qualche piccolo strass qua e là, per dare anche un ulteriore tocco di luce.

Se però tutte queste dritte non dovessero esserti bastate, ecco la gallery da cui potrai attingere per trovare altre ispirazioni cool.

Particolari in risalto

Quest’inverno le unghie a stiletto riusciranno ad accontentare tutti i gusti

Queste unghie possono essere valorizzati in diversi modi

Alcune tendenze invernali hanno resistito al tempo

