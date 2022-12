20 tagli di capelli alla moda per donne over 50 che hanno il coraggio di osare

Sei una over 50 e stai prendendo in considerazione l’idea di rivoluzionare il tuo aspetto? Per te 20 fantastici tagli perfetti per valorizzare i tuoi anni.

Una donna di 50 anni è una donna che ha acquisito saggezza, esperienze e che sa quanto sia importante stare bene con se stessa. E’ una donna che quindi ha dedicato molto tempo alla conoscenza di se stessa e anche una donna che sta imparando ad accettare i cambiamenti che inevitabilmente stanno modificando il suo corpo, ad esempio il sopraggiungere delle rughe e i capelli che si diradano e sono più sottili.

Se sei una donna di mezza età e ti senti pronta a dare un taglio ai tuoi capelli, abbiamo per te alcuni fantastici consigli per tagli che si adattano alla tua età e che rendono giustizia i tuoi anni.

Ecco quali tagli preferire a 50 anni per essere sexy e alla moda

Nessuna donna dovrebbe mai rinunciare a sentirsi sexy e a stare bene con se stessa, qualunque sia la sua età. Avere 50 anni è un motivo in più per scegliere un taglio che valorizza. Quando si toccano i 50 anni i capelli cambiano, oltre a comparire i primi capelli bianchi l’aspetto stesso del capello cambia, il capello diventa meno folto e più sottile, spesso appiattisce ed è per questo che bisogna sfruttare al meglio le acconciature che possono ribaltare totalmente il nostro aspetto.

Ecco alcuni tagli dai quali prendere ispirazione. Ricorda di farti suggerire dal tuo parrucchiere un taglio adatto alla forma del tuo viso e lasciati consigliare anche sulla scelta del colore prendendo in considerazione il tuo incarnato è il colore dei tuoi occhi. Se vuoi sapere in anticipo quale lunghezza dei capelli ti si addice di più prova il metodo del 555, un metodo infallibile per capire la tua lunghezza di capelli ideale.

Quando il capello si assottiglia vi è la necessità di prediligere dei tagli volumizzanti. Allo stesso tempo questi tagli tendono a smussare i lineamenti del volto e le onde leggere sui capelli scivolano sul volto andando a coprire alcune rughe posizionate in punti specifici del viso come ad esempio le famose zampe di gallina intorno agli occhi o le rughe sulla fronte che con gli anni diventano più marcate.

il primo taglio che ci sentiamo di consigliarti e il Bob extra volume

Il bob è un taglio che arriva alla lunghezza del mento. Questo taglio è perfetto se vuoi apparire più giovane. Con questo taglio i capelli acquistano volume perché si gioca sulla irregolarità delle lunghezze e sulla stratificazione dei capelli.

Il Pixie

Se preferisci un taglio molto corto il taglio Pixie è quello più attuale. Si tratta di un taglio molto popolare ed è perfetto per combattere il diradamento dei capelli, allo stesso tempo è un taglio molto alla moda è molto elegante.

Il bob liscio lungo

Questo taglio arriva fino alle spalle, perfetto per le donne che hanno i capelli lisci. E’ un taglio che garantisce volume e che assottiglia il volto delle donne paffute.

Lo Shaggy

Lo Shaggy è un taglio che ti permette di dare volume alla chioma e allo stesso tempo incornicia il tuo volto. I capelli formano delle increspature ad effetto. Molto attuale, anche questo taglio è un’ottima alternativa per tutte le donne che vogliono apparire più giovani della loro età.

Il taglio lungo

Se non ti senti pronta a dare un taglio ai tuoi capelli anche a 50 anni puoi permetterti di esibire i capelli lunghi. Ti consigliamo in questo caso di optare per una riga centrale e per due ciocche laterali che donano movimento al tuo viso. Sempre più donne stanno abbandonando l’idea di tingere i capelli grigi. Ecco una galleria di foto di donne con capelli grigi che dimostrano che questo colore è fantastico. Queste donne sono la testimonianza che i capelli grigi sono belli e giovanili alla tua età.

Il taglio smussato

Il taglio smussato è un taglio che conferisce molto movimento ai capelli ed è ottimo per i capelli che con l’età sono diventati troppo sottili. Spesso questo taglio viene reso ancora più accattivante giocando con sfumature di colore.

Il bob con la frangia

Una delle versioni più amate del Bob è quello che prevede una frangia . La frangia è ottima quando le rughe sulla fronte si fanno più vistose. Quale modo migliore di combatterle se non quello di coprirle e quindi renderle invisibili? Questo taglio oltre a dare volume ai tuoi capelli incornicia la fronte e ti dona un aria molto sbarazzina.

Ed ora vogliamo continuare a stupirti con una galleria di tagli da mostrare al tuo parrucchiere farti consigliare sul tuo prossimo taglio:

Particolari in risalto

Le over 50 non devono rinunciare a sentirsi sexy e alla moda

Le idee originali da cui prendere spunto sono davvero tante

