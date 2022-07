Una Vita e Beautiful anticipazioni: una disperata richiesta d’aiuto

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Dall’America e dall’Italia: tutto quello che accadrà ai nostri personaggi preferiti nelle prossime puntate. Scopriamolo insieme!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Anticipazioni Beautiful dagli USA: Sally Specta diventa amministratore delegato

Anticipazioni dalle prossime puntate in onda in America sul canale CBS. Secondo le nuove informazioni sulle puntate americane Sally Specta è diventata amministratore delegato in Febbre D’Amore.

Nelle prossime puntate di Beautiful e della cugina Febbre D’Amore torneremo a parlare di un personaggio che è rimasto nel cuore di molti spettatori italiani ed americani, ossia Sally Spectra.

La giovane interpretata da Courtney Hope è apparsa la prima volta sulle scene ad inizio 2017 ed è stata presente in modo altalenante nelle puntate di Beautiful fino a sparire del tutto, dopo essere stata antagonista in amore di Flo Logan.

Se ricordate le vicende, Sally cercando disperatamente di riconquistare Wyatt Spencer, si era finta malata terminale. Ma dopo essere stata scoperta ha abbandonato la soap per passare a Febbre D’Amore trasferendosi dalla California al Wisconsin, alla ricerca di un nuovo inizio. E così è stato.

In Febbre D’Amore, Sally non solo ha trovato un nuovo amore Adam Newman (Mark Grossman) ma ha anche avviato una nuova carriera. Infatti, è stata nominata amministratore della Newman Media, divisione di comunicazione e multimedia della Newman Enterprises, al cui comando adesso c’è proprio Adam.

Una Vita, anticipazioni: Valeria chiede aiuto a Lolita

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Valeria Cardenas (Roser Tapias) si troverà sempre più in difficoltà e in mezzo fra l’amore e la passione per David Exposito (Aleix Rengel Meca) e il ritorno del marito Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) e per questo chiederà un aiuto all’amica Lolita (Rebeca Alemany).

Tutto avrà origine quando Aurelio Quesada (Carlos de Austria) scoprirà dove la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) tiene Rodrigo per proteggerlo e lo sequestrerà. Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, il cattivone di Acacias legherà chimico ad una corda perché si rifiuterà di collaborare con lui per ricreare la formula del gas tossico. Nel momento in cui si renderà conto che tutto ciò non porta ad alcun risultato, il messicano deciderà di sequestrare anche Valeria e minaccerà di farla uccidere.

Dopo che la donna verrà rilasciata su richiesta da Rodrigo e tornerà ad Acacias Valeria deciderà di rompere la sua relazione extraconiugale con David e di ritornare dal marito. Ma succederà qualcosa a David, e verrà picchiato.

Valeria si ritroverà nuovamente in mezzo ad una situazione pericolosa e chiederà aiuto a Lolita, senza però andare a fondo. La giovane si limiterà a dire all’amica che lei e David sono invischiati in qualcosa di molto grave.