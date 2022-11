Hai mai visto Wilma Goich da giovane? Cambiamento sconvolgente, è irriconoscibile

Protagonista del Grande Fratello Vip, Wilma Goich sta facendo molto discutere con il suo interesse per il 30enne Daniele: hai mai visto come era lei da giovane? Cambiamento sconvolgente, irriconoscibile.

Wilma Goich è diventata protagonista assoluta del Grande Fratello Vip. Un carattere forte, una carriera piena di successi ed una storia intensa alle spalle. Nessuno però, probabilmente, si sarebbe aspettato che la cantante nata in provincia di Savona avrebbe catalizzato l’attenzione mediatica su di sé all’interno della casa più spiata d’Italia.

In alcuni momenti molto profondi, già dopo qualche settimana l’artista si è lasciata andare a qualche racconto sui momenti drammatici della scomparsa della figlia a causa di una brutto male. La vippona ha spiazzato il pubblico rivelando di non aver avuto il supporto dell’ex marito Edoardo Vianello, a suo avviso influenzato dalla nuova compagna Elfrida Ismolli. Ma a farla finire al centro del gossip è stato, nelle ultime puntate, un crescente e sempre più evidente interesse della Goich per il giovanissimo Daniele Dal Moro.

Classe 1945, l’oggi 77enne Wilma ha trovato con il coinquilino un feeling speciale, che come lei stessa ha ammesso, non aveva con un uomo da ormai moltissimi anni. Pur essendo consapevole della grande differenza d’età che li divide, “Nonnì” si dimostra molto gelosa nei confronti delle altre vippone che si avvicinano a lui. E non si è fatta neanche mancare un bel bacio con il suo concorrente preferito. Ma vi siete mai chiesti come era Wilma Goich da giovane? Il cambiamento è evidente.

Il Prima e Dopo lascia senza fiato: com’era Wilma Goich molto prima del GF Vip

I giovanissimi probabilmente la stanno conoscendo proprio attraverso la partecipazione al GF Vip 7, ma Wilma Goich è stata una punta della musica italiana, con un vero e proprio boom durante gli anni Settanta, quando con il marito fondarono il duo musicale I Vianella. Oggi una donna tutto pepe e molto attiva, che non risparmia le sue energie all’interno della casa, mettendo in riga i concorrenti sull’ordine e dando costantemente il suo contributo in cucina. Ma come appariva Wilma Goich in gioventù?

In questo scatto tratto da un’esibizione del 1982 del brano “Tu che fai, rimani?“, Wilma Goich appare giovane e con un look molto semplice. Con un aspetto piuttosto differente, come l’altra vippona che è cambiata tantissimo, la cantante sfoggiava un taglio mullet tipicamente anni 80, un colore di capelli castano naturale e quasi zero make-up.

Oggi 77enne, non è mai stato reso noto al pubblico se la vippona abbia fatto ricorso a qualche ritocchino di chirurgia estetica, ma i lineamenti del viso potrebbero suggerire (il condizionale è d’obbligo) che abbia nel corso degli anni rimpolpato gli zigomi e le labbra, sollevando l’arco delle sopracciglia. Oggi la Goich cura moltissimo il suo look, giocando alla perfezione con hairstyle e trucco. Adesso opta per un taglio sbarazzino con frangia sfilata sui toni del biondo, ma non manca di divertirsi a cambiare stile indossando talvolta una parrucca con taglio long bob.

Il make-up è studiato e sofisticato, con toni neutri su labbra e occhi, messi in risalto però da una linea nera e mascara. Nonnì è oggi una delle personalità più forti all’interno della casa del GF Vip. Vestiti sgargianti e accessori, con il suo batticuore speciale per Daniele Dal Moro sta già regalando tantissime soddisfazioni e sicuramente non smetterà di offrire ulteriori colpi di scena.