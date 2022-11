Antonella Fiordelisi rifatta? Il cambiamento sconvolgente prima del GF Vip 2022

La bellissima Antonella Fiordelisi è una dei concorrenti più chiacchierati del GF Vip: nel corso di questi anni ha subito dei cambiamenti sconvolgenti, ecco com’era prima dei ritocchini estetici.

Bellissima, sicura di sé e con un pizzico di irriverenza: Antonella Fiordelisi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere una perfetta concorrente del Grande Fratello Vip. Classe 1998, originaria di Salerno, si è imposta nel mondo dello sport, in veste di schermitrice, e del web, diventando una delle influencer più seguite in Italia, con una pagina Instagram che attualmente conta 1.3 milioni di follower. Protagonista assoluta di questa edizione del reality show, ha da subito regalato moltissime soddisfazioni.

Alfonso Signorini ha capito ben presto di trovarsi di fronte ad un personaggio forte, come dimostrato dal favore del pubblico che, sulle prime, l’ha premiata diverse volte decretandola come preferita. A tenere banco tutt’ora, poi, gli interessi amorosi nati attorno a lei. Una su tutti, la storia con Edoardo Donnamaria, il valletto di Forum che ha letteralmente perso la testa per lei.

Ma la Fiordelisi ama giocare col suo fascino, sfoggiando in ogni puntata serale abiti da urlo puntati alla sensualità, mostrando un fisico perfetto e armonioso. Con un passato da modella, la gieffina sfrutta al meglio le sue potenzialità imponendosi come una delle più belle concorrenti del GF Vip 7. Per ottenere questo aspetto, però, ha fatto ricorso alla chirurgia estetica? Il confronto tra “prima” e “dopo” vi sorprenderà.

Tutti i ritocchini di Antonella Fiordelisi: come era la gieffina prima della tv

Certamente la splendida Antonella gode di un’innato savoir faire e di un aspetto che la rende una vera femme fatale, con cui ama giocare facendo cadere gli uomini ai suoi piedi. Sarà per questo che nel suo passato si annoverano diversi flirt e pretendenti vip (o almeno così affermano i rumors), tra cui Gonzalo Higuain, Amedeo Barbato e Francesco Chiofalo. Ma questo incredibile e coinvolgente fascino è tutto frutto di madre natura? Non si può dire di certo che il chirurgo estetico non abbia dato una buona mano.

Lo ha ammesso lei stessa nel corso di alcune interviste ed è sufficiente sfogliare tra le sue prime foto su Instagram per accorgersene con i propri occhi. La vippona, che di recente è stata protagonista di uno scontro epico venendo per la prima volta “asfaltata” in diretta, ha ceduto ad un’evidente operazione di mastoplastica additiva. Il seno, infatti, ha acquistato sicuramente qualche taglia, seppur non raggiungendo dimensione innaturali ma restando tuttavia molto proporzionato per la sua fisicità. E per quanto riguarda, invece, il viso?

Anche sull’affascinante volto di Antonella Fiordelisi bisogna ammettere che qualcosa è cambiata. Come lei stessa ha raccontato, si è lasciata andare a qualche “punturina” di riempimento delle labbra. É particolarmente evidente un effetto di “filler” sul labbro superiore, che attualmente è più sporgente rispetto a quello inferiore. Bisogna ammettere che l’influencer sa giocare molto bene anche con acconciature e make-up, apparendo in ogni puntata sempre perfetta e curata con i migliori look studiatissimi che ne esaltano i lineamenti. Insomma, se bella vuoi apparire, devi concederti qualche ritocchino! Questa potrebbe essere la filosofia della gieffina che, in fin dei conti, ha ottenuto un ottimo risultato.