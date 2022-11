Scontro epico al GF Vip, la vippona non è mai stata “asfaltata” così

Si è consumato davanti agli occhi degli italiani un vero e proprio “scontro epico” al Grande Fratello Vip, la vippona non è mai stata asfaltata così prima d’ora: pubblico in delirio.

Il Grande Fratello Vip non smette di sorprendere ogni giorno di più. Dopo le tensioni dei primi periodi che hanno gettato la casa più spiata d’Italia in un clima poco sereno, le ultime dinamiche stavano finalmente facendo cambiare direzione allo show. Abbandonate le tematiche più complesse affrontate durante i diversi casi, la produzione ha seguito una scelta di leggerezza, puntando ad argomenti più futili. A contribuire ad una nuova freschezza sicuramente anche i nuovi ingressi, che hanno scombussolato gli animi della casa.

Poi, una nuova piaga si è abbattuta sui vipponi: il contagio da Covid. Un evento assolutamente imprevisto, considerando che neppure nei più drammatici periodi della pandemia il virus era riuscito a insidiarsi tra le mura. Questo ha portato all’allontanamento forzato momentaneo di alcuni dei concorrenti, collegati in diretta video durante l’ultima puntata: Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Gli animi nella casa, però, restano molto tesi, mentre nuovi amori nascono e altri vengono messi in crisi.

A spiazzare i vipponi e il pubblico a casa, è stato un faccia a faccia inaspettato con una ex concorrente, che le ha cantate di santa ragione ad Antonella Fiordelisi. Proprio lei, in principio amatissima dai telespettatori che per svariate settimane l’hanno proclamata preferita, ha subìto una vera e propria “bastonata” da parte della sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina. Con la sua prorompente vivacità e le sue battute taglienti, non ha lasciato troppo spazio alla giovane influencer, rimasta praticamente senza parole.

Guendalina Tavassi VS Antonella Fiordelisi: lo “scontro tra titani” non lascia dubbi, c’è una vincitrice

Proprio la più peperina della casa del GF Vip, che in quest’edizione si è distinta per una parlantina studiata e provocatoria che riesce sempre a zittire tutti, questa volta ha dovuto farsi scudo di fronte ad una leonessa ancora più sfrontata. Con l’occasione di difendere il fratello Edoardo da alcune critiche a suo avviso fuori luogo, Guendalina Tavassi è entrata nella casa per un vero faccia a faccia all’ultimo sangue con Antonella Fiordelisi. Una di fronte all’altra, le gieffine si sono guardate negli occhi sfidandosi a colpi di battute ed insulti.

“Mi è dispiaciuto sentire delle cose da te che eri molto amica di Edoardo. Mio fratello è profondo ma a differenza tua, è selettivo. C’è una cosa che si chiama ironia, ma per capirla ci vuole un po’ di intelletto“, sono alcune delle frecciate della Tavassi. Il confronto è proseguito a colpi di affondi, con una che accusava l’altra di maleducazione e di stupidità. “Tontonella”, ha apostrofato così l’influencer la sorella di Edoardo, per poi essere ripresa dal conduttore. Allo stesso tempo anche Alfonso Signorini non ha risparmiato un’invito ad un bagno di umiltà per la concorrente, correggendola su quella che avrebbe dovuto essere una forbita citazione in latino.

“Quousque tandem Catilina, abutere patientia nostra?”, ha sparato il padrone di casa dopo aver fatto notare lo scivolone della Fiordalisi, che si era vantata delle sue conoscenze apostrofando Guenda con “Quousque tandem abutere patientia mia?”. Ad aggiungere il carico anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti, palesemente schierate dalla parte della Tavassi. “Antonella, non sai neanche cosa sia l’ironia, devi darti una regolata. Non sei la più bella della casa. Né la più furba“, ha chiosato la cantante, mentre una pioggia di applausi manifestava che anche il pubblico era d’accordo con lei. Questa volta una vincitrice c’è stata.