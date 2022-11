Cosa cucino oggi con le zucchine? Mi invento uno sformato da applausi

Veloce e pratica, la ricetta dello sformato di zucchine, prosciutto crudo e provola affumicata diventa un piatto davvero completo

Per le ricette complicate ci sarà tempo. Oggi invece cuciniamo lo sformato di zucchine, prosciutto crudo e provola affumicata, un secondo piatto easy e appetitoso da preparare con ingredienti che abbiamo già in casa.

Zucchine romanesche, prosciutto crudo di prima qualità, provola, pecorino e un filo d’olio insieme al pangrattato per un risuktato finale che tutti adoreranno. Anche i bambini, garantito.

Sformato di zucchine, prosciutto crudo e provola affumicata: pronto in meno di 1 ora

Lo sformato di zucchine, prosciutto crudo e provola affumicata è pronto in meno di un’ora, ma c’è un trucco. Possiamo anche preparare tutto in largo anticipo, tenere la teglia in frigorifero fino al momento di infornare coperta con della pellicola e poi infilare in forno poco prima di andare a tavola. Se dovesse avanzare, un passaggio in forno, nel microonde o nella friggitrice ad aria e siamo a posto.

Ingredienti:

900 g zucchine

120 g prosciutto crudo

120 g provola affumicata

50 g pangrattato

80 g pecorino grattugiato

menta fresca q.b.

sale fino q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

pepe bianco q.b.

Preparazione:

Spuntiamo le zucchine e laviamole bene. Dopo averle asciugate, tagliamole a rondelle spesse circa mezzo centimetro, quindi versiamole in una ciotola.

Quindi aggiungiamo il pangrattato, il pecorino grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine e un pizzico di sale fino. Infine insaporiamo con delle foglioline di menta fresca precedentemente lavata e poi mescoliamo bene direttamente con le mani. Facciamo in modo che tutta la panatura aderisca alle zucchine.

Poi foderiamo una teglia rettangolare con un foglio di carta forno. Sul fondo stendiamo un filo d’olio distribuendolo bene e poi distribuiamo metà delle zucchine formando un primo strato. Copriamole con le fette di prosciutto crudo e poi con la provola affumicata, tagliata in fette molto sottili.

Copriamo con le altre zucchine panate, formando un altro strato uniforme e perfettamente livellato. Schiacciamo leggermente con le mani in modo che sia tutto compatto e completiamo con un velo di

pangrattato e infine con un filo d’olio.

Infiliamo la teglia in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti o comunque fino a quando vediamo spuntare una bella crosticina dorata. Non è il caso di accendere anche il grill, se abbiamo lavorato bene prima, il risultato sarà ottimale.

Spegniamo il forno, lasciamo compattare una decina di minuti e possiamo portare a tavola. Ma lo sformato di zucchine, prosciutto crudo e provola affumicata è ottimo se mangiato anche tiepido oppure a temperatura ambiente.