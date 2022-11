Francesca Fialdini non teme rivali e va a ruota libera con l’arancione

Conduce due programmi in Rai, diversi ma uniti dall’ascoltare le storie reali della gente. Ha successo per il suo modo di fare e lo stile chic, ecco come e perché copiarla.

Della vita privata della bella Francesca Fialdini si sa veramente poco ma, in compenso, conosciamo bene la sua carriera ed il suo gusto nel vestire. Con un look sbarazzino – ma al contempo sofisticato – riesce a conquistare il pubblico che la segue fedelmente da svariati anni. In un suo recente post Instagram ha sfoggiato uno smanicato arancione che ha attirato la nostra attenzione e ci ha fatto capire quanto questo colore stia bene ad ogni età.

Mentre Alessia Ventura punta sul beige ecco che Francesca illumina con questa energia ed il sorriso deciso. Scopriamo come ispirarci al suo outfit con la solita mano attenta al portafoglio.

Arancione in autunno: ecco perché vestirci come la conduttrice tv Francesca Fialdini

Per le giovanissime al posto di un elegante capo sartoriale, potrebbe andar bene per le pause scolastiche un gilet imbottito arancione come quello proposto da Asos Design a soli 28,75 euro. Contrariamente ad altri modelli che si trovano attualmente in vendita sul web è lungo fin sotto i fianchi, ha tasche laterali capienti con cerniera e chiusura nera a strappo che scompare. Semplicità perfetta per una tonalità già protagonista.

Dai vent’anni in su andrebbe considerato l’abito cut out di David Koma (scontato da 530 euro iniziali a 371 euro su MyTheresa) che ha taglio obliquo e dettagli scoperti nella parte alta. Ottime le maniche lunghe che creano un contrasto ed una portabilità autunnale. Assolutamente con il tacco alto oppure nulla.

Sui trenta ecco che, volendo restare sull’idea di un vestito andrà meglio il corto The Venus di Nine Minutes. Arricciatura in vita e fiocco laterale, scollatura a V, maniche lunghe con polsini , il tutto in morbida ed elegantissima seta. Costa 143 euro già scontato. Lo si potrà “sdrammatizzare” con un paio di stivaletti alla caviglia o con anfibi ricercati come quelli di Christian Louboutin.

Sopra i quaranta ecco quindi la blusa arancione che messa con un paio di jeans blu skinny starà divinamente bene. L’idea di Motivi ha un bel fiocco morbido al collo in raso satin ed il motivo listino. La leggera arricciatura sul giromanica ed i bottoni foderati sono dettagli che noteranno le fashion victim come noi. Il prezzo è di 59,90 euro.

Dai cinquanta in su non servono nemmeno più consigli ma il gilet di Zara lungo e dal richiamo agli anni Settanta potrebbe fare al caso nostro. Particolari le tasche grafiche frontali a filetto e la chiusura leggermente spostata a sinistra. Costa 49,95 euro.

Molta scelta con un unico comune denominatore: il colore dell’energia!

Silvia Zanchi