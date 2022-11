Quali outfit prediligere in autunno se si ha un seno prosperoso

Avere un corpo proporzionato, “nel quale ci senta bene davvero” è il sogno di tutte e per molte è realtà. Che sia grazie ad un bravo chirurgo plastico o a Madre Natura, vediamo come vestirci in autunno per valorizzare un seno grande.

Mentre saranno da evitare cappotti doppiopetto e maglie con volant (come avevamo già capito analizzando il corpo a mela), ci si potrà orientare su outfit più basic dai tagli definiti senza che siano però eccessivamente rigorosi. Scopriamo quindi le idee migliori per esaltare le nostre curve senza esser mai volgari ma guardate con ammirazione ed invidia.

Abiti da sera, tute da ginnastica, top e giacche, per ogni donna c’è qualcosa di adatto ma per capire se faccia al caso nostro bisogna informarsi e vederci davanti ad uno specchio.

Il seno grande è meraviglioso soprattutto con questi look

Riguardo ai cappotti, anche tra i modelli più romantici di stagione avremo soluzioni interessanti. È fondamentale puntare su modelli con revers piccoli, spalle disegnate, sì, ma senza che ci sia l’effetto cheap dell’attillato in modo eccessivo come se lo avessimo preso in offerta senza provarlo. Per i colori invece basta sapere cosa doni di più alla nostra carnagione ed ai capelli.

Allo stesso tempo però andranno evitati materiali non traspiranti, piatti, che letteralmente schiacciano il seno appiattendolo. Contrariamente a quello piccolo, si noterà comunque il volume laterale che però apparirà senza sostegno quindi non proprio il massimo. Bisogna prediligere i body preformati come quelli stupendi creati da Wolford (il prezzo parte dai 162 euro) ed i top con struttura centrale.

Altra idea, chic e di gran classe – non a caso scelta sul red carpet dalle attrici internazionali con questa caratteristica fisica – è quella di puntare sulla seta e tessuti simili, leggeri, impalpabili. Riescono immediatamente a rendere la figura più armoniosa e femminile. Un vestito con spalline di larghezza media (no secco a quelli che si allacciano al collo) e busto segnato che cade poi morbidamente sui fianchi è l’ideale. Visto che le feste di avvicinano, è il momento di guardarsi in giro ed agire di acquisto.

Attenzione ai monospalla in quanto una parte di seno probabilmente “straborderà” senza preavviso. Poco importa se si stia indossando un capo firmato costosissimo, se sbagliato per noi si farà la figura delle burine, senza se e senza ma. Con una camicia dal taglio a V (scelta furba prediletta da molte presentatrici televisive prosperose) si mostrerà il punto forte senza strafare. Si apparirà eleganti e sensuali, in una parola? Intriganti.

Ora che conosciamo i trucchi del mestiere non resta altro che uscire di casa e lanciarsi in un attento ed utilissimo shopping!

Silvia Zanchi