Notte bollente al GF Vip 2022? Micol Incorvaia si lascia andare dopo le parole di Clizia

Micol Incorvaia, dopo la visita della sorella Clizia al Grande Fratello Vip 2022, trascorre tutta la notte con Edoardo Tavassi.

Micol Incorvaia passa tutta la notte in compagnia di Edoardo Tavassi dopo aver ricevuto la visita della sorella Clizia. La 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 ha permesso a Micol non solo le critiche che le hanno rivolto Wilma Goich e Patrizia Rossetti, ma anche di scoprire ciò che la sua famiglia e il pubblico pensa del suo rapporto con Edoardo Tavassi. Dopo aver varcato insieme la porta rossa della casa di Cinecittà, tra Tavassi e Micol è nato un feeling immediato che sta continuando a crescere. La Incorvaia ha indicato nel Tavassi e Giaele De Donà le persone più importanti che ha nella casa.

Tuttavia, la Incorvaia appare ancora molto frenata nel lasciarsi andare con Edoardo il quale, da una parte ha ammesso di provare interesse per Micol e, dall’altra, durante una conversazione con Luca Onestini, ha spiegato di essere un po’ frenato da eventuali pressioni esterne che potrebbe ricevere come aerei dei fan e varie clip in puntata. La notte scorsa, tuttavia, tra Edoardo e Micol, è accaduto quello che potrebbe essere una svolta del loro rapporto.

Notte insonne per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al Grande Fratello vip 2022: risate, coccole e la confessione sul bacio

“Con Tavassi ci fate morire dalle risate e mi devi raccontare se c’è qualcosa in più. Ho sentito qualcosa nell’aria. Hai un esercito di persone che ti amano”, le parole di Clizia Incorvaia. “Io vedo una grande affinità tra Micol ed Edoardo e credo che l’amicizia sia una forma d’amore. Ieri ho pensato per la prima volta che ci sia qualcosa in più dell’amicizia”, ha aggiunto Clizia. Dopo l’incontro con la sorella, Micol Incorvaia ha trascorso tutta la notte non nasconde l’entusiasmo per la rassicurazioni ricevute dalla sorella anche sui consensi del pubblico.

Micol Incorvaia, così, ha scelto di trascorrere tutta la notte con Edoardo. Dopo averlo raggiunto nel van del cortiletto dopo il fratello di Guendalina Tavassi dorme, i due sono rimasti svegli fino alle nove del mattino. Tra risate, coccole e chiacchiere, è arrivata anche la confessione di un bacio che sarebbe scattato tra i due nel confessionale.

Sul web, l’avvicinamento tra Edoardo e Micol, sta dividendo gli utenti: da una parte ci sono gli “Incorvassi” ovvero i fan dell’ipotetica coppia Tavassi-Incorvaia che sperano nell’inizio di una storia d’amore e dall’altra ci sono quelli che non credono affatto all’interesse di Micol per Edoardo ricordando come sia il Tavassi che la Incorvaia abbiano accusato Antonella Fiordelisi di essersi avvicinata ad Edoardo Donnamaria dopo l’incontro con il padre per poi fare lo stesso dopo le parole prima di Guendalina Tavassi e poi di Clizia Incorvaia.

Cosa accadrà, dunque, tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia? Tra i due nascerà davvero l’amore? Ai posteri l’ardua sentenza!