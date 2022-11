“Antonella Fiordelisi mangia e si svacca”: nella notte, la reazione choc della vippona

“Antonella Fiordelisi mangia troppo, poi si svacca e piange”: le parole durissime di Nikita Pelizon fanno crollare l’ex schermitrice.

Il commento di Nikita Pelizon che ha parlato del fisico di Antonella Fiordelisi hanno fatto crollare nella notte l’ex schermitrice. Tutto è accaduto dopo la 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Nel corso della serata, Alfonso Signorini ha messo in evidenza la poca simpatia che c’è tra Nikita e Antonella. Tra le tante clip trasmesse, il conduttore ha mostrato quella di una conversazione tra la Pelizon e Luca Onestini in cui Nikita criticava il fisico della Fiordelisi, rea di non aver voluto indossare un costume per la serata dedicata alle fiabe organizzata in casa perchè non si sentiva a proprio agio con una tuta rossa e molto aderente.

La scelta dell’abito ha scatenato anche uno scambio di battute tra le due in confessionale portando poi Nikita a commentare l’atteggiamento della Fiordelisi con Luca Onestini. “È evidente perché non ha voluto indossare il costume da Ariel“, ha confidato Nikita a Luca Onestini. “Edoardo la deve controllare quando mangia perché altrimenti poi svacca e piange”. Poi, ad Antonella, ha detto: “Non ti sei voluta mettere quel vestito perché non sei granché in forma”.

Parole che hanno colpito duramente la Fiordelisi che, nella notte, è crollata.

Antonella Fiordelisi in crisi dopo le parole di Nikita: lo sfogo con Edoardo Donnamaria

Dopo la puntata, mentre tutti i concorrenti mangiavano la pasta preparata da Luca Salatino, Antonella si è rifugiata in veranda rifiutando di mangiare. Raggiunta dal fidanzato Edoardo Donnamaria che ha provato a convincerla a mangiare e a non digiunare perchè farebbe la scelta sbagliata, la Fiordelisi si è lasciata andare ad uno sfogo svelando indirettamente di soffrire per i commenti sul fisico.

“Mangia qualcosa“, le ha detto Edoardo per cui Antonella ha speso parole importanti. “No no, a cena faccio il digiuno”, si è affrettata a rispondere la Fiordelisi. “Meglio se fai un pranzo leggero e poi a cena mangi perchè altrimenti non ce la fai”, le ha detto ancora Edoardo. “Non fare la matta. Devi mangiare equilibrata, non è che non devi mangiare. Allenati perchè ti fa stare bene e mangia normale“, ha aggiunto ancora Donnamaria. “Non mangio più”, ha ribadito ancora la Fiordelisi.

Anche Micol Incorvaia ha provato a farle mangiare qualcosa così come Charlie Gnocchi che le ha poi portato un piatto di pasta. A rassicurarla in modo simpatico, poi, ci ha pensato Edoardo Tavassi: “Sei una fregna e con quella tuta stavi da Dio”.