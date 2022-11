Beautiful anticipazioni: clamoroso colpo di scena, Ridge all’altare proprio con lei!

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda in America. Ridge andrà all’altare proprio con lei…il gesto inaspettato del Forrester! Ecco cosa succederà

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful provenienti dalla madre patria!

Beautiful anticipazioni italiane: ecco cosa succederà!

Nuove anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful. A casa Forrester va avanti il teatrino secondo cui Brooke avrebbe cercato di far perdere a Thomas Forrester la custodia del figlio Douglas. Nel frattempo Ridge, invece, sembra essere giunto ad un nuovo momento della sua vita…

Nelle nuove puntate in onda sul canale CBS in America, sta andando avanti da parecchio tempo la guerra fra Brooke e Thomas dopo che il giovane ha richiesto la custodia esclusiva di Douglas e averlo sottratto a Hope, Liam e Beth. Secondo la ricostruzione dei fatti (che vedremo in onda in Italia tra un anno) Brooke avrebbe fatto una telefonata ai servizi sociale per arrecare danno a Thomas.

In realtà, non è andata così. Nel corso delle puntate infatti scopriremo che la telefonato non è stata fatta dalla Logan ma dallo stesso Thomas. Il Forrester, figlio di Ridge e Taylor avrebbe usato un app di gioco del figlio per imitare le voci di altre persone. Lo scopo di Thomas era soltanto uno: mandare in frantumi, una volta e per sempre, il matrimonio fra la matrigna e il padre. Un obiettivo ambizioso ma che ha portato ai suoi buoni frutti. Difatti, Thomas è riuscito nel suo scopo!

Grazie ad un escamotage, Ridge è riuscito ad annullare il matrimonio con Brooke (senza passare tramite il divorzio). Così facendo, è riuscito in pochissimo tempo a risposare Taylor di fronte gli occhi felici dei figli Thomas e Steffy. Ma in realtà, Ridge ha sempre in mente Brooke e ha più volte dichiarato di amarla, che il matrimonio sia soltanto un teatrino di cui l’uomo è vittima?