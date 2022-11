Anticipazioni Beautiful: una verità scioccante per Brooke e Ridge

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda su Canale 5. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 28 novembre al 3 dicembre 2022. Scopriamolo insieme!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful della settimana di programmazione televisiva dal 10 al 15 ottobre.

Beautiful anticipazioni italiane: ecco cosa succederà!

Nuove anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Quinn Fuller la moglie di Eric Forrester sarà al centro di ogni vicenda e stupirà anche Brooke e Ridge.

Nelle nuove puntate italiane di Beautiful, Eric e Quinn stanno attraversando un periodo matrimoniale molto difficile. L’uomo, dopo aver scoperto di essere diventato impotente, spingerà con tutte le sue forze la moglie tra le braccia dell’affascinante avvocato Carter. Per chi segue da vicino le storie di Beautiful e legge le nostre anticipazioni, il rapporto lussurioso di Quinn e Carter non è certamente una novità.

Eppure, in questa occasione i due amanti potranno continuare la loro tresca amorosa con la benedizione di Eric. C’è soltanto un problema: Brooke e Ridge. Se Eric ha spinto la donna verso le braccia del suo rivale, in realtà non vorrà rivelarlo a tutti. E men che meno rivelare la sua difficile situazione patologia.

Intanto però, suo figlio e sua suora cercheranno in tutti i modi di indagare sul comportamento “strano” di Quinn e manderanno Justin ad investigare. Così, Justin scoprirà Carter e Quinn a letto insieme e i due gli confessano che Eric ne è a conoscenza, ma lo pregano di non svelare il segreto a Ridge. Cosa farà?

Vi possiamo già anticipare che Justin alla fine rivelerà tutto a Brooke e Ridge. Così il Forrester e consorte si dirigeranno a casa dell’avocato e lo troveranno insieme alla Fuller. Alla fine, i due amanti dovranno ammettere anche a Ridge e Brooke che Eric ne sia a conoscenza ma Ridge e Brooke non ci crederanno…