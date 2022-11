Esprimiamo la nostra dolcezza con gli outfit rosa chiaro anche in inverno

Con il riscaldamento climatico può capitare di vedere germogli sulle piante e rose in fiore anche a fine novembre. Un po’ per il nostro inguaribile animo romantico ed un po’ perché, in fondo, ci piace essere delle principesse (vale anche per chi si “salva da sola”) scopriamo i look rosa più belli del momento.

Una volta – cioè fino a poco più di due anni fa – era difficile scovare outfit autunnali in tonalità fredde del rosa e, più in generale, in quelle chiare. Bisognava tornare a metà anni Novanta ed agli anni Ottanta (dove però, alla fine, protagoniste erano sempre le forme eccessive). Oggi vedremo cosa comprare in questa fresca alternativa al rosa fragola.

Con le décolleté rosso possiamo fare errori soprattutto negli abbinamenti ma con il rosa il rischio è quello di voler sembrare le teenager che (grazie al cielo) non siamo più. Per questo, e per altri motivi, bisogna fare attenzione a quanti capi si decide di indossare in questa delicata tonalità.

Sbocciamo come rose anche a fine anno con gli outfit rosa pallido

È firmato da Tommy Hilfiger il blazer prep con stemma realizzato in leggero e morbido jersey di viscosa rosa chiarissimo. Soffice e dal taglio sartoriale promette di abbonarsi con tutto. Si trova attualmente scontato a 216 euro anziché gli iniziali 360 euro.

La camicia effetto pelle con fiocco frontale di Twinset (148 euro) è in viscosa, ha pratici bottoni a pressione e maniche arricciate. Il rosa tea è caldo è decisamente perfetto per chi ha una pelle dorata o per le figure mediterranee. Ottima sia con un paio di jeans che con una gonna midi a tubino che contrasto per forma e materiale la parte superiore.

Il cappotto monopetto rosa Barbie di Please su Yoox è particolare e classico allo stesso tempo. In lana cotta, ha due bottoni tartaruga ti e tasche capienti. Costa settantotto euro già scontato del 28%. Sì al match con anfibi neri come ad una décolleté dal tacco a stiletto.

Un’altra idea brillante vede i sempre cool pantaloni a palazzo che, per le feste, sono una garanzia. In fresco di lana, molto over, il modello creato da Lesyanebo ha un prezzo di 247 euro su Luisa ViaRoma (al posto dell’iniziale aumentato di ben il 65%). Sarebbe già un’occasione solo per questo se poi aggiungiamo il fatto che si tratti di un capo passe-partout allora non ci dovrebbero essere più dubbi.

Molta scelta di capi d’abbigliamento giusti e portabili a vent’anni come a cinquanta ed oltre. Il rosa è donna, da e per sempre. Basti vedere lo stile di questo nostro bellissimo magazine per averne la certezza.

Silvia Zanchi