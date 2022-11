Ospite mette in imbarazzo Federica Panicucci in diretta: “Ma che titolo è?”

Federica Panicucci è stata messa in imbarazzo da un suo ospite durante il corso della diretta di Mattino 5: “Ma che titolo è!?!” si è chiesta vedendo il lavoro presentato in puntata.

Federica Panicucci tutti i giorni tiene compagnia il pubblico del piccolo schermo grazie alla messa in onda di Mattino Cinque, uno dei programmi di punta di Mediaset. La trasmissione va rigorosamente in onda in diretta e per questo motivo a volte si possono presentare situazioni del tutto inaspettate.

Come a esempio quella che è successa negli scorsi giorni in cui la Panicucci non ha potuto fare a meno di nascondere un certo imbarazzo non appena la sua ospite è venuta in studio per presentarle il suo debutto da scrittrice con un titolo davvero bizzarro.

Di chi stiamo parlando? Di Soleil Sorge, che ha da poco fatto il suo debutto nel mondo nell’editoria con il suo primo libro che ha stupito la conduttrice durante il corso della presentazione in quanto di tutto si sarebbe aspettata tranne che un titolo del genere.

Soleil Sorge ha messo in imbarazzo Federica Panicucci a Mattino Cinque, ma vediamo di preciso che cos’è successo durante il corso della puntata e come la conduttrice è riuscita ad uscire fuori da questa situazione del tutto imprevista.

Federica Panicucci imbarazzata da Soleil Sorge: il titolo del suo libro la sconvolge

Federica Panicucci ha avuto modo di ospitare a Mattino 5, Soleil Sorge, che di recente ha distrutto il suo ex fidanzato Luca Onestini, ed è rimasta piuttosto imbarazzata di fronte al titolo che ha scelto di dare alla sua prima fatica letteraria. Ecco perchè:

“Il manuale della stron**…Che titolo eh? Partiamo allora da lì, ok?” ha esclamato la conduttrice visibilmente imbarazzata in quanto non si sarebbe mai aspettata un titolo del genere, ma la sua ospite è riuscita a spiegare il perché di tale scelta in quanto ha voluto lanciare un chiaro segnale al pubblico. Quale? Di non giudicare mai un libro dalla copertina in quanto per molto tempo lei si è sentita giudicata per come appariva all’esterno senza che si andasse a scavare di più nel profondo del suo essere scoprendo la sua vera essenza.

“Ho avuto sulla mia pelle giudizi di questo tipo e sono passata per stron**, scusate il francesismo” ha spiegato l’ex concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, spiegando da cosa è nato questo nuovo progetto che la vede nella inedita veste di scrittrice. “Sono passata per saccente, per arrogante, per maleducata e per snob“ ha aggiunto, ricordando gli appellativi con cui è stata descritta. “Ammetto di esserlo stata, ma a volte mi sono stati rivolti giudizi affrettati” ha poi concluso nella speranza che grazie a questo libro il pubblico possa andare oltre le apparenze.

Federica Panicucci è rimasta imbarazzata dal titolo in questione, ma nonostante la difficoltà è riuscita ad andare avanti permettendo alla sua ospite di potersi raccontare.