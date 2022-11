Soleil Sorge distrugge Luca Onestini: l’elogio ad Edoardo Tavassi è da applausi

Soleil Sorge ha distrutto il suo ex fidanzato Luca Onestini, facendo un elogio ad Edoardo Tavassi che è da applausi.

Soleil Sorge non le manda di certo a dire e forse è questo suo aspetto che ha fatto maggiormente breccia nel cuore dei suoi fedeli sostenitori che la sostengono e supportano in ogni occasione. Come ad esempio l’esperienza al GF Vip Party, dove insieme a Pierpaolo Pretelli commenta i maggiori avvenimenti della casa più spiata d’Italia insieme agli ospiti legati a quel contesto.

Nell’ultimo appuntamento andato in onda, però, tra una dinamica e l’altra, l’ex concorrente di Alfonso Signorini ha voluto riprendere alcune dichiarazioni di Luca Onestini, il suo ex fidanzato, che non le sono proprio andate a genio. Luca ha deciso di ripetere ancora una volta l’esperienza nella casa più spiata d’Italia e tra una chiacchierata e l’altra con i suoi nuovi compagni di viaggio, Edoardo Tavassi gli ha confidato di avere una cotta proprio per la Sorge ma non ha alcuna intenzione di provarci in quanto crede che lei guardi soltanto i classici bei ragazzi e non uomini dall’aspetto comune.

Luca lo ha però spronato a farlo, aggiungendo che è stata con “persone peggio di lui”. La frase non è affatto piaciuta alla diretta interessata che lo ha subito stroncato come soltanto lei sa fare.

Soleil Sorge ha spento Luca Onestini ed elogiando invece il fratello di Guendalina Tavassi.

Luca Onestini spento da Soleil Sorge: al GF Vip party non le manda a dire!

Soleil Sorge, che negli scorsi giorni ha annunciato una novità che ha lasciato i fan senza parole, ha ripreso le dichiarazioni del suo ex fidanzato e lo ha spento nel giro di qualche secondo non mandandole di certo a dire.

“Per me la simpatia vince su tutto“ ha esordito, elogiando Edoardo Tavassi che non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei suoi confronti. “Che sono stata con gente peggio? Secondo me Luca parlava di lui“ ha subito aggiunto, colpendo ed affondando l’ex fidanzato. “Anche perché tra le peggiori qualità lui ha proprio quella di voler sempre sminuire gli altri e giudicarli“ ha infine concluso trovando un certo consenso da parte degli utenti della rete.