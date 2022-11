I modi più cool e giovanili per indossare il tweed in questa stagione

Come è normale che sia, il tweed lo associamo al passato, agli incontri importanti di lavoro o alle gite esclusive in campagna (quelle dove una volta si praticava la caccia). Questo tessuto intriso di sapere lo vediamo oggi su svariati capi e ci sono interessanti proposte tra cui scegliere.

Da bambine era probabilmente una delle cose che prendevamo dall’armadio della mamma, da ragazze la giacca in tweed la indossavano solo quelle dallo stile british, college, da donne, invece, non ne possiamo fare a meno. Non si parla solo di capispalla ma ancor più di abiti, gonne e dettagli che, con questa stampa senza tempo, ci vestono.

Scopriamo insieme come abbinare un capo in tweed ai nostri accessori in pelle, ai semplici blu jeans ed alle gonne classiche.

Tweed per tutte ed in tutti i modi. La mission è coniugare storia e giovane contemporaneità

In un meraviglioso color ciliegia, Marella propone il blazer doppiopetto dalla linea dritta e con bordi sfrangiati a maniche lunghe da arricciare. Si porterà aperto, le tasche laterali con patta sono tipiche dei look casual infatti il match perfetto qui sarà con un pantalone a sigaretta ton sur ton tinta unita ed uno stivaletto basso scamosciato (meglio se in pendant con la borsa).

Creato da H&M, l’abito corto color panna naturale, in misto lana bouclé, è svasato ed a mezze maniche, oltre ad essere un evidente richiamo agli anni Sessanta. Il dettaglio della cintura accennata sui fianchi (staccabile) con bottoni dorati, è decisamente chic ed abbinare questo capo ad un paio di stivali in pelle nera darà quel tocco deciso e rock che manca per un outfit unico. Costa 49,99 euro.

Sempre restando su un budget contenuto, ecco Mango con il tailleur giacca e gonna rosso passione. Qui l’ispirazione è agli anni Ottanta, si nota soprattutto dai grandi bottoni rossi bombati in metallo dorato e dal taglio delle spalle. Fa parte della collezione Committed ed il modello è dritto. Il prezzo è di 59,99 euro per la parte superiore e di 39,99 euro per la minigonna semplice a vita alta.

Abbinare questo tessuto ad un cappello che ripari dalla pioggia o che riprenda la stampa dell’abito è un tocco di stile che saprà essere notato dalle più severe. La moda è anche un gioco, va ricordato, ed è bello sbizzarrirsi così.

Per procedere a piccoli passi perché non iniziare proprio da un gilet in tweed da abbinare ad un pantalone in lana morbido? O scegliere una giacca del papà e legarla in vita con una cintura come quelle stupende realizzate da Isabel Marant. Sperimentiamo, è gratis.

Silvia Zanchi