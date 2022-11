Una Vita anticipazioni: agghiacciante verità su Cayetana!

Anticipazioni Una Vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla fine. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 al 12 novembre 2022!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: il ritorno di Cayetana con la complicità di Gabriela

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultima stagione (dopo il salto temporale).

Nelle nuove puntate della soap iberica in onda su Canale 5 ogni storyline raggiungerà una conclusione, più o meno felice. In questo articolo parleremo del ritorno di Cayetana e della sua complicità con Gabriela, la figlia di Genoveva.

La dark lady morirà per mano del marito Aurelio Quesada, che dopo aver finto la sua morte deciderà di vendicare la donna puntandole contro una pistola. Così, la Salmeron morirà tra le braccia della figlia e non saprà mai che la tanto amata erede, abbandonata quando era soltanto in fasce, la stava avvelenando per condurla pian piano alla morte.

La giovane Gabriela sembra infatti la perfetta erede di mamma Genoveva. dopo aver dato l’ordine a Luzdivina (Noelia Marlò) di buttare il divano in cui è morta la madre perché intende rinnovare tutto l’appartamento principale di Acacias 38, Gabriela si affaccerà alla famosa “finestra del male” con le mani giunte nella schiena, proprio come erano soliti fare gli altri cattivoni della soap, da Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel), Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), Samuel Alday (Juan Gareda) alla stessa madre, Genoveva.

Gabriela si metterà subito in contatto telefonico con la sua complice dicendole che la madre è passata a miglior vita e che sono diventate ricche, motivo per cui chi sta dall’altra parte della cornetta può tornare a calle Acacias. Ma il vero colpo di scena riguarda il fatto che la sua interlocutrice era proprio Cayetana. Dunque la donna non è morta nell’incendio voluto da Ursula.