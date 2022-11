Hai i capelli fini o sottili? Esiste una grande differenza e richiede trattamenti diversi

Scopri qual è la differenza tra i capelli fini e quelli sottili. In questo modo potrai trattarli nel modo giusto.

Forse non lo sai, ma esiste una sostanziale differenza tra i capelli fini e quelli sottili. In caso di capelli fini, infatti, il tutto dipende da un follicolo pilifero piccolo che crea un fusto molto sottile e che di conseguenza porta a dei capelli estremamente fini e privi di volume.

Per capelli sottili, invece, si intendono capelli che possono avere un qualsiasi spessore ma che in un determinato punto si trovano in quantità diversa. A determinare il modo in cui appaiono sarà quindi la densità che si trova nelle varie zone della testa.

Riassumendo, quindi, è possibile avere capelli fini ma con alta densità e capelli fini e al contempo sottili, situazione che può risultare più problematica.

Come trattare i capelli fini e/o sottili

Se hai analizzato la tua chioma e ti sei resa conto di avere dei capelli fini, non c’è esattamente molto da fare. Al contempo, però, puoi lavorare su un taglio di capelli diverso e quindi in grado di migliorare la tua chioma donandole maggior spessore.

In caso di capelli sottili, molto dipende dal risultato finale che desideri ottenere. Se questi sono anche fini e quindi davvero pochi, puoi sempre lavorare sul taglio e usare prodotti che li gonfino e che ti aiutino, di conseguenza, ad apparire più bella. Andando ai consigli generici, in entrambi i casi, è utile prendersi cura dei capelli. E tutto al fine di non rovinarli e di far sì che non cadano facilmente.

Durante la pulizia è bene usare prodotti che mirano a fortificare sia il follicolo che i capelli. Inoltre può essere d’aiuto effettuare delle docciature fredde e calde da alternare tra loro. In questo modo si aiuteranno le cuticole a vivere più a lungo. Una volta lavati, il consiglio è quello di pettinarli sempre con un pettine di legno e usare il phon a temperature medie e mai troppo alte. Da evitare sarebbe invece la piastra che per via del forte calore può arrivare a rovinare e bruciare i capelli facendoli cadere più facilmente.

Anche le tinte fatte in casa o dal parrucchiere sarebbero da evitare. Al contrario, però, potrebbe risultare utile l’henné naturale. Quest’ultimo infatti tende ad inspessire il capello, facendolo apparire più folto e mantenendolo al contempo più sano.

Una volta imparato a trattare la tua chioma nel modo giusto, dovrai solo scegliere il taglio e la piega che senti più in linea con il tuo modo di essere. Così facendo i tuoi capelli appariranno più voluminosi che mai e ti offriranno un aspetto sano anche in presenza di diradamento dei capelli (uno dei problemi che possono sussistere in caso di capelli che sono sia fini che sottili). Tutte dritte che ti consentiranno di vivere al meglio la tua chioma e di prendertene cura nel modo giusto al fine di ottenere il massimo del risultato senza troppi sforzi e, sopratutto, senza spendere troppo.