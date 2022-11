Sanremo 2023, Amadeus piglia tutto: dopo Chiara Ferragni, punta tutto su di lei!

Spunta il primo nome ufficiale per il Festival di Sanremo 2023: Amadeus fa il colpaccio puntando tutto su di lei, dopo Chiara Ferragni arriva un’altra bellissima.

Mancano ormai pochi mesi alla nuova edizione della kermesse musicale più attesa dell’anno. Già da diverso tempo le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2023 viaggiano alla velocità della luce, ma fino ad ora poche vere certezze. Il mattatore Amadeus è pronto a replicare il successo da record della precedente esperienza, ma ancora non ha rivelato i suoi assi (almeno fino ad ora). Notizie che arrivano col contagocce, ma un nome ufficiale è stato il primo a comparire.

In veste di co-conduttrice, come da lui stesso annunciato ormai mesi fa, scenderà le famose scale dell’Ariston l’attesissima Chiara Ferragni. Un vero colpaccio per il direttore artistico, che riuscirà così a portare sotto i riflettori nazionali in diretta tv, uno dei personaggi più influenti del momento, più avvezzo al mondo del web che a quello del piccolo schermo. Si vociferava anche del marito Fedez, che potrebbe avere un ruolo collegato a quello della moglie, per una “reunion” Sanremese dei Ferragnez.

Ma tutto resta ancora nell’ambito del rumor. Nulla da fare neppure per i Big in gara. Nonostante i nomi fiocchino da una pagina all’altra dei giornali di gossip, c’è poco da fare. Come Amadeus stesso ha rivelato, l’annuncio ufficiale della lista dei parteciparti a Sanremo 2023 avverrà domenica 4 dicembre durante il TG1 delle 12.30. Tutti sintonizzati quindi, ma nel frattempo un altro nome-bomba è stato rivelato.

Andrea Delogu a Sanremo 2023: quale sarà il suo ruolo

Sicuramente l’astuto Amadeus, nel corso delle sue esperienze sanremesi precedenti, ha compreso bene quale sia la chiave per il successo. Un coinvolgimento di personalità forti e che piacciano anche e soprattutto ai giovani, attirando così uno spettro maggiore di pubblico rispetto ai Festival del passato. Probabilmente anche per questo che, come lui stesso annunciato durante un incontro alla Milano Music Week, ha scelto di puntare quest’anno su un’altra punta che si aggiunge al cast.

La rossissima e spumeggiante Andrea Delogu, istrionica personalità multi-talentuosa, oltre che vera icona di stile da imitare, è pronta a sbarcare all’Ariston per stare al suo fianco (o quasi). Scrittrice, speaker radiofonica, attrice, presentatrice, di tutto un po’, la Delogu presenzierà in veste di conduttrice assoluta del PrimaFestival, raccogliendo il testimone di Roberta Capua. Un impiego non da poco che, tuttavia, si intona alla perfezione con le sue note, considerando che da sempre la speaker lavora nell’ambito della musica.

Uno dei suoi ultimi impegni televisivi, infatti, è stato quello col Tim Summer Hits, durante il quale al fianco di Stefano De Martino, ha fatto ballare le piazze in compagnia dei brani più suonati dell’estate. La carica e l’energia giusta, dunque, per dare colore alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che troverà comunque supporto in altri due personaggi super young. In veste di inviati, col ruolo di raccogliere le emozioni a caldo degli artisti direttamente dal backstage, arrivano Jody Cecchetto, speaker radiofonico della nuova generazione e figlio del noto Claudio Cecchetto, e gli Autogol, seguitissimi youtubers. Ancora una volta una dimostrazione che Amadeus punta alla modernità.