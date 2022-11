Se ha questi 5 comportamenti è chiaro che si sta innamorando di te, lo fanno proprio tutti!

Scopri quali sono i comportamenti che indicano che lui si sta innamorando proprio di te. Una volta scoperti li riconoscerai subito!

Comprendere un uomo, spesso, può essere davvero difficile. Eppure, ci sono dei modi di fare attraverso i quali è possibile comprendere alcuni tra gli stati d’animo più importanti.

Se, ad esempio, pensiamo all’amore, è possibile riuscire addirittura a capire se i suoi sentimenti stanno cambiando per diventare qualcosa di più.

Ogni qual volta un uomo inizia a provare qualcosa di serio per una donna, tende infatti ad avere degli atteggiamenti che possono evidenziare la cosa. Tutto sta nel sapere quali sono, nell’osservarlo e nell’imparare a riconoscerli. Oggi, quindi, ti indicheremo i 5 comportanti che indicano che si sta proprio innamorando di te.

Come capire che un uomo ti ama dai suoi comportamenti

Che siate solo amici o in una relazione iniziata da poco, probabilmente ti sarà già capitato di chiederti se prova qualcosa per te nel profondo o se sta iniziando a sentire un legame più forte nei tuoi confronti. Si tratta di interrogativi che, proprio come quello sul tuo essere o meno felice con lui, sono più che normali e ai quali, da oggi, potrai dare una risposta.

Ti basterà infatti iniziare ad osservare i suoi comportamenti per capire se si sta o meno innamorando di te. Certo, magari non li avrà tutti insieme ma di sicuro, una volta capiti quali sono i segnali dell’amore, riconoscerli ti sarà molto più semplice.

Ti guarda con insistenza

Che si tratti di un uomo sicuro di se e quindi pronto a guardarti dritto negli occhi o di un timidone che lo fa di nascosto, lo sguardo la dice lunga sui sentimenti che lui prova per te.

Se lo sorprendi spesso a fissarti (ancor meglio se con sguardo adorante) o se cerca sempre più spesso il contatto visivo, allora stai certa che se non è già perdutamente innamorato, sta sicuramente iniziando a provare qualcosa per te.

Ascolta con interesse quello che dici

Gli uomini, si sa, spesso sono distratti e concentrati sulle loro cose. Eppure, quando provano un sincero interesse per una persona, iniziano ad ascoltarla sul serio. Cosa che si fa ancor più evidente quando ci si mette di mezzo l’amore. Se lo sorprendi ad ascoltarti con attenzione, a farti domande o a citare cose che hai effettivamente detto, allora è sicuramente sulla giusta strada.

Ti messaggia spesso

Ti sarà sicuramente capitato di avere a che fare con ex che dovevi rincorrere al telefono per ore intere. Di sicuro, quindi, questo aspetto non ti sorprenderà più di tanto. Ad ogni modo, un ripassino fa sempre comodo, quindi… tieni d’occhio quante volte ti messaggia o ti chiama. Se ti cerca spesso, anche solo per chiederti come stai o per inviarti una cosa buffa che ha appena visto, di sicuro sei già nel suo cuore. E questo significa che desidera condividere con te più cose possibili.

Chiede spesso la tua opinione

Se inizia a chiederti dei consigli su come vestirsi o dei pareri su questioni che ritiene importanti, allora stai certa che (a meno di non essere la sua migliore amica e di avere un simile rapporto da sempre) si sta innamorando di te. Per lui ciò che pensi è importante e o sta cercando di fartelo capire o, più semplicemente, non può fare a meno di chiedere il tuo parere.

Ti presenta agli amici

Questo è forse il passo che conferma davvero i suoi sentimenti. Quando desidera inserirti nel suo gruppo di amici, significa che è ormai più che innamorato. Oltre a volerti il più vicina possibile, inizia a vederti nel suo futuro e a fare progetti che ti riguardano. Un comportamento che indica in modo più che evidente ciò che prova per te.

Ora, i segni dell’innamoramento possono ovviamente variare da persona a persona. Se saprai stare attenta ad ogni più piccolo segnale e imparerai a captare quelli appena elencati, scoprire cosa lui prova per te ti sarà sicuramente più semplice e fugherà ogni tuo dubbio a riguardo.