Si può dire tutto di Guendalina Tavassi ma non che non sia una sorella modello. La nota showgirl ha voluto difendere il suo fratellone, Edoardo Tavassi, dagli attacchi di Patrizia Rossetti e si può dire che non si è davvero risparmiata.

Guendalina è da sempre molto legata al fratello Edoardo. Entrambi sono due volti noti della tv che hanno preso parte a diversi reality show. Di recente Edoardo è entrato nella casa del GF Vip ma è stato attaccato da Patrizia Rossetti che non gliele ha mandate a dire. Per questo, attraverso il suo account Instagram, Guendalina ha tenuto a mettere un paio di cose in chiaro con la Rossetti. E ancor auna volta ha dimostrato tutto il suo carattere di donna forte e indipendente.

Guendalina Tavassi difende Edoardo a spada tratta

“Voglio parlare di quello che è successo dentro la casa. Da quando sono rientrate Wilma e Patrizia Rossetti. Non so per quale motivo si sono accanite contro mio fratello Edoardo. Hanno cominciato a dirgli le peggio cose dietro. Poi però davanti sorridono e fanno finta di nulla”, ha esordito la Tavassi, visibilmente arrabbiata. Dopo averle definite due “streghe megere”, Guendalina ha poi continuato sullo stesso tono.

“Io odio la falsità della gente, perché se tu non sopporti qualcuno, a parte che deve essere motivata, non dovresti riderci insieme e nemmeno passarci attimi insieme. Quella Patrizia e Wilma erano sbellicate a terra davanti a Edo. Idem anche quella Sarah Altobello. Capite la falsità? Poi dietro dicono le peggiori cose. Dicono ‘ma chi è? Ma che ha fatto questo? Lui è uscito da un reality ed è entrato in un altro”. Un atteggiamento che ha indispettito molto Guendalina (che era così prima della chirurgia), che ha sempre odiato le persone che mormorano alle spalle di altre.

Lo scherzetto di Guenda a Edoardo

“Prima di tutto vorrei precisare che lì dentro non è che è pieno di attori hollywoodiani. Poi uno dovrà pur iniziare la propria carriera. C’è chi entra per iniziarla e poi purtroppo c’è anche chi – come Patrizia – entra perché ormai la sua carriera l’ha finita. Eccola qui, acciaio inox”, ha esclamato.

C’è chi è convinto che l’atteggiamento della Fiordelisi prima e della Rossetti poi sia semplicemente dovuto all’invidia delle due verso il successo che Tavassi sta riscontrando al GF Vip. L’uomo è infatti risultato il preferito del pubblico. Un successo clamoroso, replica di quello ottenuto l’anno scorso quando aveva preso parte all’Isola dei Famosi, sfiorando la vittoria.

A ogni modo, Guendalina (che si è in precedenza scagliata anche contro Oriana Marzoli) sa essere, all’occorrenza, una sorella protettiva come anche giocherellona. In un precedente siparietto pubblicato su Instagram con complice sua madre, le due hanno scherzato sul fatto di mettersi d’accordo con i fan per far volare sui cieli di Roma un aereo con la scritta “A coj…ne” rivolto proprio, per gioco, a Edoardo.

La madre dei fratelli Tavassi, infatti, ha riferito che il gieffino avrebbe chiesto chiaramente un aereo con una scritta a lui dedicata. Solo che non sarà una delle solite scritte all’acqua di rose. Il vip avrebbe detto alla sorella: “Guendalina coi tuoi milioni di follower organizza un aereo”. La mamma avrebbe quindi scherzato: “Ti immagini farglielo con scritto A COJONE – I follower di Guenda”. Al che Guendalina ha risposto: “Lo capisce subito che è il suo!”. Insomma, un rapporto davvero unico quello tar Guenda ed Edoardo!