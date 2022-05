Sei davvero felice con il tuo partner? Scoprilo con questo test

Il test della serenità di coppia è qui per scoprire se tu ed il tuo partner siete veramente felici insieme. Lo provi con noi?

Quante volte ti è capitato di chiederti se insieme al tuo partner fossi davvero felice?

No, non preoccuparti: non te lo chiediamo perché siamo stati in grado di leggerti nel pensiero ma perché tutti, prima o poi, ci siamo fatti questa domanda!

(Sì: anche al tuo partner è capitato di chiedersi la stessa cosa!). Che ne dici: proviamo a scoprirlo insieme?

Test della serenità di coppia: dicci cosa vedi nel quadro e scopri se siete veramente felici insieme

Oggi abbiamo deciso di proporti il test della serenità di coppia. Sì, lo sappiamo: dovremmo conoscervi alla perfezione prima di poter dare un giudizio ottimale su di voi.

Per questo motivo abbiamo pensato di proporti un quadro dell’artista surrealista Christian Schloe: ci affideremo al tuo inconscio e a quello che “vedi” nell’immagine per capire come stai veramente!

Ehi, a tutti è capitato di avere dubbi sul partner: questo non vuol dire, per forza di cose, che la vostra relazione sia arrivata al capolinea!

Il test della serenità di coppia ci dirà solo che cosa succede tra di voi… almeno nel tuo cervello!

Allora: che cosa hai visto nel quadro?

una fiore rosso : se hai fatto anche il nostro test per capire se sei una buona amica o meno , probabilmente già lo sai. Il fiore rosso o la rosa è il simbolo di passione e di amore vero e sincero!

Vederla, anche nel nostro test della serenità di coppia vuol dire che tu ed il tuo partner diete in un ottimo momento della vostra relazione e che non avete di certo troppi problemi legati al vostro rapporto!

La serenità di coppia è garantita: siete innamorati, felici e reciprocamente presi l’uno dall’altra. Ehi, questo non vuol dire che la vostra relazione sia completamente priva di problemi! Come sai bene, in amore ci vuole anche molta fortuna oltre che lavoro e pazienza. Voi partite sicuramente da un’ottima base, almeno in questo momento. Se avevi dei dubbi sul vostro effettivo amore reciproco, ricrediti. Quello che vede il tuo subconscio è amore: perché dovrebbe mentirti?

A questo proposito, potrebbe esserti utile provare il test del rapporto ideale: scoprirai che cosa deve darti un partner per tenerti vicina! In questo momento sei troppo concentrata sul tuo orizzonte per riuscire ad avere un rapporto di coppia sereno. Potete passare indenni attraverso la tempesta se questa dura poco e se il tuo partner ha pazienza e voglia di venirti incontro: tu, però, fatti anche un esame di coscienza e cerca di capire se vuoi davvero questo rapporto o meno!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.