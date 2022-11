Se la pasta e fagioli la fai così vi leccherete i baffi, troppo buona

Scopri come realizzare una buona pasta e fagioli senza commettere errori. Ti sveliamo quali sono quelli che non dovrai fare mai più.



La pasta con i fagioli è uno dei piatti considerati da molti come un vero comfort food. Nella sua semplicità è infatti in grado di scaldare, nutrire e donare al contempo una piacevole sensazione di benessere.

Per poterne realizzare una davvero buona, però, è molto importante evitare di commettere alcuni errori.

Una volta appresi quali sono quelli che pur senza rendertene conto, ti capita di commettere spesso, otterrai così un risultato davvero piacevole e che conquisterà tutti.

Gli errori da non fare mai quando prepari la pasta con i fagioli

Per un primo piatto davvero saporito ed in grado di conquistare sia te che la tua famiglia, dovresti evitare di compiere alcuni errori davvero banali. Un principio che vale ancor di più quando si parla della pasta con i fagioli.

Dopo averla realizzata nel modo giusto e senza più errori potrai infatti contare sul piatto che ti ricorda la tua infanzia e che molto probabilmente diventerà il preferito delle persone che ami. Ecco, quindi, gli errori che dovrai annotare e non ripetere mai più.

Usare i fagioli in scatola

Il primo errore (nonché il più comune) che tutti fanno è quello di usare i fagioli in scatola. Sebbene più pratici, questi non sono infatti adatti ad un buon primo piatto. Rischiano di renderlo più colloso e, come se non bastasse, non sono in grado di offrirgli il sapore che gli darebbero invece quelli freschi. Se la tua paura è data dal tempo, ti basta cuocere i fagioli la sera prima e iniziare a realizzare la pasta il giorno dopo. In questo modo impiegherai lo stesso tempo ma con un risutato incredibilmente migliore.

Scolare i fagioli

Ebbene si, per la realizzazione di questo piatto, il liquido di cottura dei fagioli non andrebbe mai scolato. Questo andrà infatti aggiunto a quello vegetale in modo da rendere la pasta ancor più saporita. Così facendo potrai gustare un piatto che ti ricorda davvero quello che preparava la tua nonna e che per questo amerai ancora di più.

Usare tutti i fagioli interi è uno degli errori più gravi nella pasta con i fagioli

Parte dei fagioli dovrebbero essere frullati e aggiunti al brodo. Questo è il segreto che rende la pasta cremosa e ricca di gusto. Lasciare tutti i fagioli interi, quindi, può rappresentare uno degli errori più grandi. Il risultato sarebbe infatti quello di un primo brodoso e meno saporito di quanto vorresti.

Evitare il parmigiano

Forse sei tra coloro che pensano che per certi piatti vada evitato il parmigiano. Eppure la pasta con i fagioli può solo ottenere maggior sapore dalla sua presenza. Che tu scelga di inserirne qualche scaglia qua e là o che preferisca spolverizzarvelo sopra già grattugiato, ciò che conta è non ometterlo. Una volta provata la differenza non potrai più farne a meno.

Ora che conosci gli errori che non andrebbero mai fatti quando si parla di pasta con i fagioli, ti basterà appuntarteli da qualche parte e procedere con la tua ricetta. Il risultato sarà più gustoso che mai e piacerà a tutti coloro con chi deciderai di condividere questo primo piatto.