Copiamo l’outfit autunnale di Cristina Parodi per essere fresche e chic

Quando si è consapevoli dei propri gusti nel vestire ma le proposte della moda non soddisfano più a pieno, quando si ha una carissima amica stilista e pr (Daniela Palazzi) che disegna abiti da una vita, insomma, quando e si hanno tutte le carte in regola per lanciare una linea di moda ecco che c’è l’esempio di Cristina Parodi. Copiamo il suo outfit.

Nei toni del beige e dell’azzurro chiaro, con la delicatezza di colori spesso associati alle stagioni meno fredde ma con il calore dei tessuti di qualità che avvolgono il nostro corpo. Si è vestita così Cristina Parodi in una domenica di novembre e ci ha conquistate per la serenità che trasmette, evidente anche senza il sottotitolo nel cappello. Vediamo come ispirarci al suo stile con un budget contenuto.

Francesca Fialdini decide per un coraggioso arancione ma, in caso non rientrasse nelle nostre corde, ci si potrebbe orientare su qualcosa di più romantico e pacato come la scelta della nostra vip odierna. Ecco come fare ad ogni età per avere un’allure contemporanea ispirata al passato.

Cielo e terra per Cristina Parodi: vestiamoci così e puntiamo sul cappello

Il blazer doppiopetto pied de poule bianco e azzurro è presto trovato con la proposta di Zara (scontato del 33% è in vendita a 39,95 euro). Ha il collo a revers e maniche lunghe, bottoni metallici e spalline definite, ottimo sia con una gonna cammello che con un paio di semplicissimi jeans blu.

Tra le maglie con il miglior rapporto qualità – prezzo c’è Falconeri. Il dolcevita in Cashmere ultrafine a costine piatte costa 169 euro. La scelta se portarlo con un altro pullover liscio sulle spalle come proposto dal brand o se metterlo così, da solo, con una gonna a tubino od un pantalone a palazzo, sarà tutta nostra.

Riguardo al cappello si spazia da un Borsalino Macho (120 euro) in feltro color beige chiarissimo ad un più economico Fedora strutturato di Asos Design a soli 19,99 euro. Di fondamentale importanza sarà provarli prima dell’acquisto perché è orribile indossare un cappello che ci stia piccolo ed apparire tipo aliene.

Per la cintura invece ne ha create di stupende (anche doppie nella scorpa collezione primavera – estate) Maison Margiela e su Farfetch c’è un suo continuativo in cuoio con fibbia argentata a 280 euro.

Molta scelta e poche scuse per fossilizzarci sul solito look scontato e noioso. Citando le due imprenditrici “non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa di bello” e vale anche per prenderci cura di noi.

Silvia Zanchi