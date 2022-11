Anticipazioni Beautiful: il ritorno di Deacon stravolge tutto!

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda su Canale 5. Deacon Sharpe fa il suo ritorno in grande stile! Ecco cosa succede

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful della settimana di programmazione televisiva dal 10 al 15 ottobre.

Beautiful anticipazioni italiane: Deacon Sharpe esce di prigione

Nuove anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Deacon Sharpe il padre di Hope torna in scena perché esce di prigione

Nelle nuove puntate italiane di Beautiful farà il suo grande ritorno sulle scene Deacon Sharpe, interpretato da Sean Kanan. Il padre di Hope Logan Spencer è rimasto nel mondo dei Forrester fino al 2004 quando, ricaduto nell’alcol a causa di Massimo Marone in cerca di vendetta, lasciò Los Angeles.

Il padre di Hope è rientrato nel 2014 nel cast fisso fino al 2017 quando fu arrestato per il tentato omicidio dell’ex moglie Quinn Forrester. Secondo la ricostruzione dei fatti, Deacon è uscito prima di prigione a seguito di una riduzione di pena dovuto ad un sovraffollamento delle carceri. Diciamo che l’aver mostrato di avere sempre una buona condotta l’ha aiutato ad ottenere la libertà vigilata.

L’uomo comunque farà presto il suo ingresso nella famiglia Forrester, Si presenterà sulla soglia del cottage nella proprietà di Brooke Forrester, sua ex amante e dove vive sua figlia Hope con la quale ha mantenuto nel tempo un rapporto epistolare fatto di messaggi e di emozioni. Dunque per la giovane Logan non si tratterà di una vera e propria sorpresa perché ha sempre sentito vicino il genitore. Al contrario invece di Brooke e Bridget (sua ex moglie, nonché figlia di Brooke) che non hanno mai voluto aver nulla a che fare con lui.