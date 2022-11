Ex fidanzato Oriana Marzoli: l’ex Uomini e Donne spiffera tutto e la smaschera così!

L’ex di fidanzato di Oriana Marzoli ha deciso di rompere il silenzio su di lei rivelando come sono andate davvero le cose.

Oriana Marzoli, nonostante sia entrata nella casa più spiata da pochissimo tempo, è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

Durante queste breve permanenza all’interno del programma, si è subito avvicinata ad Antonino Spinalbese ammettendo di provare un’attrazione, ricambiata, fin dal primo momento in cui l’ha visto. Del suo passato però ha preferito non dilungarsi tanto, ma agli utenti della rete nulla sfugge ed hanno subito scoperto che il suo ex fidanzato è un volto noto al pubblico perché ha preso parte a Uomini e Donne , ma chi sarà mai lui?

Lui è Luca Daffrè che è noto al pubblico del piccolo schermo degli italiani non solo per aver preso parte a Uomini e Donne ma anche all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, riuscendo ad arrivare ad un passo dalla vittoria.

Oriana, almeno per il momento, come vi abbiamo anticipato, non si è mai sbilanciata in merito alla sua relazione passata, ma il pubblico però è curioso e vuole sapere come mai lei e Luca si sono lasciati prima del GF Vip. Alcuni hanno perfino supposto che abbiano deciso di dirsi addio poco prima del suo ingresso per favorire il percorso all’interno del programma in quanto se fosse riuscita a trovare fin da subito qualcuno con cui costruire una storia sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 sarebbe potuta diventare più appetibile agli occhi del pubblico.

A svelare però come sono andate realmente le cose ci ha pensato Luca Daffrè che intervistato ai microfoni di Fanpage ha deciso di rompere il silenzio in merito alla sua relazione con Oriana Marzoli.

Luca Daffrè svela tutta la verità su Oriana Marzoli: ecco perché si sono lasciati prima del GF Vip

Luca Daffrè, raggiunto dai microfoni della nota testata, ha deciso di rompere il silenzio in merito alla sua relazione con Oriana Marzoli, che negli scorsi giorni ha avuto uno scontro di fuoco con Edoardo Tavassi, rivelando che la relazione non è affatto finita, come molti sospettavano, per fini televisivi ma che è stato lui a mettere un punto al loro rapporto in quanto trovava eccessivo l’atteggiamento di lei.

“Ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa“ ha subito chiarito l’ex volto di Uomini e Donne, parlando per la prima volta della fine della loro relazione. “Oriana era improntata su una storia seria, mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo già per i like che mettevo sui social ad altre ragazze” ha poi ammesso rivelando di essersi sentito stretto nell’atteggiamento dimostrato da lei durante il corso della loro relazione.

“Quando faceva certe scenate non riuscivo a capirla. Mi sembrava esagerata, a volte quasi teatrale. In più avevo l’impressione che fosse una ragazza superficiale“ ha infine concluso, non spendendo di certo belle parole nei suoi confronti ma come reagirà lei quando verrà a conoscenza di tutto questo?.