Ciclone Oriana Marzoli al GF Vip 2022: la frecciatina al veleno contro Tavassi

Oriana Marzoli è un vero e proprio ciclone al Grande Fratello Vip. La frecciata al veleno ad Edoardo Tavassi ha diviso il web come non mai.

Oriana Marzoli è entrata soltanto da pochi giorni a far parte del cast del GF Vip 7, ma la sua presenza non è di certo passata inosservata in quanto è stata protagonista di numerose dinamiche. Nelle scorse ore, infatti, la concorrente di Alfonso Signorini ha avuto uno scontro di fuoco con Edoardo Tavassi, entrato anche lui da pochi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il tutto è iniziato perché il fratello di Guendalina Tavassi ha insinuato che Oriana si sia avvicinata ad Antonella Fiordelisi solo perchè seguitissima su Instagram avendoo più di 1,3 milioni di followers. “Si vede lontano un miglio, tesò se c’avevi 3 follower col cazz* che era amica tua (Antonella, ndr), ancora non l’hai capito?”, ha sbottato Tavassi. Oriana non ha affatto reagito bene e tra i due è iniziato uno scontro senza esclusione di colpi.

Oriana ha trovato le insinuazioni di Edoardo quasi come se fossero un modo per poter litigare e ha contrattaccato affermando che probabilmente è sofferente poiché in questo contesto non è riuscito a trovare una donna per crearsi una storia d’amore (tipologia di dinamica che da sempre appassiona il telespettatore) e lui ha sbottato affermando che lei a differenza sua si è subito fiondata su qualcuno ed anche in maniera piuttosto superficiale perché avrebbe scelto quello con il fisico più scolpito tra tutti (Antonino Spinalbese).

Questa frase ha mandato in escandescenza Oriana Marzoli al GF Vip che ha deciso di rispondere a tono alle insinuazioni fatte sul suo conto.

GF Vip, lite furibonda tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi: fan sotto choc

Oriana Marzoli, che è stata protagonista di alcuni scatti che hanno lasciato il web senza parole, ha replicato a tono ad Edoardo Tavassi asserendo che lei a differenza sua ha potuto permettersi di poter scegliere il ragazzo più bello, mentre lui no.

“Preferisco essere brutto, ma intelligente“ ha tuonato lui, accusando a sua volta la Marzoli di voler soltanto creare dinamiche perché esperta di reality show nel territorio spagnolo. “Parla di me nei reality quando ne ha fatti due in tre mesi. E’ uscito dall’Isola ed è entrato qua” ha replicato lei infastidita, affermando che di certo non può permettersi di farle morali in merito alle troppe partecipazioni in questo tipo di programmi, ma non solo.

Oriana Marzoli ha stroncato Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip accusandolo di non sapersi comportare all’interno del programma e in particolar modo nell’approccio con le donne a favore di telecamera e che è stata addirittura sua sorella Guendalina, durante la sua sorpresa nella Casa avvenuta nella scorsa puntata del reality, a dovergli spiegare come approcciarsi al genere femminile. Ore di fuoco nella casa più spiata d’Italia e siamo sicuri che tra i due non è di certo finita qui.