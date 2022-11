Le scarpe a cui siamo affezionate sono rovinate? Ecco i rimedi più brillanti

Per alcune è una dipendenza, forse non al punto da restare senza soldi per l’affitto e finire a viverci letteralmente dentro come accadde a Carrie Bradshaw (Sex & The City) però poco ci manca. Le scarpe, cioè, gli stivali, i sandali e le sneakers possono essere una semplice e bellissima passione – che ci accompagna tutta la vita – e, come ogni cosa che piaccia davvero, va seguita. Vediamo i rimedi per quelle rovinate.

Non è mai facile “dire addio” ad un paio di stivali che ne hanno viste tante con noi o sentirsi dire dal calzolaio di fiducia (con tono rassicurante perché ci conosce) che ormai quelle scarpe “è meglio buttarle anziché ripararle”. Quando capita però di trovarle rovinate nei limiti della normalità allora sì, ci sono rimedi fai da te che dobbiamo assolutamente imparare e provare nella tranquillità di casa.

Ecco quindi che, dopo aver risolto la problematiche delle calze rovinate ci si può concentrare sulle scarpe e tentare tra le soluzioni che proponiamo di seguito quella più adatta al modello ed al materiale che ci riguarda.

Come proteggere e riparare i nostri stivali e le décolleté che indossiamo in questo periodo

Uno dei quesiti maggiormente diffusi riguarda la pelle scamosciata. Con le macchie vecchie – e quindi secche – si possono usare le gomme speciali fatte apposta che sono in vendita nei negozi sportivi e di settore. In alternativa, la gomma doppia che si usava a scuola potrà tornare utile per metà, ovvero nel lato blu. Strofinando con delicatezza sulle parti da sistemare si dovrebbe attenuare il tutto ed in caso tamponare con un panno umido a lavoro finito.

Riguardo alla pelle liscia delle scarpe invece le soluzioni sembrano essere pressoché infinite. La prima, utile se si vuole ravvivare la texture spenta, consiste nel miscelare olio d’oliva e succo di limone (alcune gocce saranno sufficienti) lasciare agire per una decina di muti e poi passare un panno pulito che rimuova il tutto e vedere il risultato. Se sarà fatto con cura, sembreranno nuove.

Altra opzione, in caso di scarpe in pelle liscia graffiate, dovremo usare la nostra crema viso numero due (non quella costata come un week-end in montagna) e riempire quanto basta le parti danneggiate, avendo cura di farla assorbire completamente anche massaggiando o sfregando con una spazzolina. Asciugare con un phon alla giusta distanza può essere d’aiuto.

Riguardo alle macchie di alcool meglio usare il nostro latte detergente su un batuffolo di cotone e strofinare immediatamente sulla macchia prima che venga assorbita del tutto dalla scarpa.

Ricordiamoci poi che durante le nostre riparazioni dovremo riempire le scarpe con la loro carta o in alternativa riempire comunque il vuoto con tessuti adatti così da mantenere la forma rigida nel processo di ritorno a nuova vita. In caso di fallimento dei tentativi casalinghi la si può prendere con filosofia – o come un segno – per regalarci un paio di scarpe nuove meravigliose!

Silvia Zanchi