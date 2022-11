Anticipazioni Terra Amara: un nuovo arrivo stravolge tutto

Terra Amara: tutte le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5. Un nuovo arrivo a sorpresa cambia tutto in ” ir Zamanlar Çukurova”. Scopriamo insieme cosa succederà!

La soap turca dal titolo originale ir Zamanlar Çukurova è finalmente tornata in onda su Canale 5 dopo lo stop avvenuto a settembre 2022. La sua interruzione aveva generato mal contento fra i fan che adesso potranno tornare a cantare vittoria per il reintegro nella programmazione televisiva di rete. Ma di che cosa parla la soap?

Ambientata nella Turchia degli anni ’70, in particolare fra Istanbul e le campagne del Sud, la soap segue le vicende a volte catastrofiche di Züleyha e Yılmaz. I due devono affrontare sfide ricorrenti, ostacoli e antagonisti per poter riuscire a coronare il proprio amore e convolare a nozze. Una sorta di “Promessi Sposi” alla turca.

Lei lavora come sarta, lui come meccanico nell’officina del suo padrino e sono felicemente fidanzati. Ma a un certo punto il fratello di lei, Veli, la vende a Naci, con cui ha molti debiti a causa del suo essere un giocatore d’azzardo. Qui, iniziano i primi problemi per la coppia. Naci tenterà di violentarla e Yılmaz lo ucciderà per soccorrere la fidanzata. Costretto a fuggire via, la giovane deciderà di seguirlo in giro per le campagne della Turchia. Ma si tratta sempre degli anni Settanta e per non essere separati dagli occhi indiscreti della gente, i due amanti si fingono fratello e sorella. Questa decisione però, potrebbe sconvolgere per sempre le loro vite.

Dunque, Terra Amara torna in programmazione televisiva con una settimana di nuove storie. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda questa settimana.

Terra Amara, anticipazioni: arriva Sevil, la madre di Müjgan

Nelle nuove puntate in onda su Canale 5 arriverà un nuovo personaggio importante che cambierà le dinamiche della soap.

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda in questa settimana di programmazione su Canale 5 arriverà a a Cukurova un nuovo personaggio. Si tratta di Sevil (Mihriban Er), la madre della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). La donna, esattamente come il marito Behzat (Engin Yüksel), sarà contraria al fidanzamento tra la figlia e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

La giovane Müjgan vorrà dare una nuova possibilità a Yilmaz, capendo che è lui l’uomo della sua vita e da sposare nonostante lui le avesse mentito sulla sua storia ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). La donna vorrà addirittura sposarlo dopo che Züleyha le dirà che non ama più Yilmaz ed è ormai felice al fianco del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) anche se in realtà sta mentendo.

Ma i suoi genitori non sono per nulla d’accordo. Soprattutto la madre, di ritorno dall’America. Tuttavia Müjgan cercherà in tutti i modi di dissuaderla, facendole addirittura notare che anche il suo matrimonio con il padre non è mai stato dei più felici nonostante lui fosse una persona facoltosa e agiata. Sevil però, rimarrà fedele alle sue posizioni..o perlomeno lo rimarrà finché non avrà modo di parlare con Yilmaz…