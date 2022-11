Con una pallina di alluminio nell’asciugatrice risolvi un sacco di problemi e risparmi tempo e fatica

Se ti sembra assurdo mettere una pallina di alluminio nell’asciugatrice, dopo che avrai scoperto i motivi per cui invece dovresti farlo, non ne farai più a meno.

Tra le faccende domestiche che ci portano via più o meno tempo, a seconda di come le facciamo, c’è sicuramente anche il bucato. Lavare i panni è ormai molto più agevole da quando nelle nostre case sono entrate lavatrici e asciugatrici.

Prima era un duro lavoro che le donne dovevano sbrigare a mano impiegando molto tempo e tanta fatica. Oggi per fortuna gli elettrodomestici, per quanto si dica, ci hanno salvato davvero la vita.

Non sempre però sappiamo utilizzarli alla perfezione. Sfruttando semplici trucchetti infatti potremo beneficiarne al massimo ed evitare di perdere tempo risparmiando anche diversi soldi in bolletta. Ma di cosa stiamo parlando? Di mettere semplicemente una pallina di alluminio nell’asciugatrice. Ecco perché dovremmo farlo tutti.

Ecco perché mettere una pallina di alluminio nell’asciugatrice

Dopo aver fatto un bucato dobbiamo stendere i panni per farli asciugare. D’inverno però capita sempre più spesso di utilizzare l’asciugatrice per sbrigarci il lavoro ed evitare di far stare per molti giorni il bucato sullo stendino, non contando che tenerlo all’aperto sarebbe praticamente inutile a causa di pioggia, umidità e freddo.

Ecco che allora molti decidono di acquistare un’asciugatrice per risolvere questo fastidioso problema dell’asciugatura dei panni e farla in tempi rapidi. Non solo, una volta che i nostri capi sono asciutti bisogna procedere a stirarli e parliamoci chiaro, si tratta di un’ulteriore scocciatura.

Non contando che stirare può rivelarsi oltre che faticoso anche dispendioso, specie in questo momento storico in cui le bollette stando aumentando di giorno in giorno. Per fortuna però esiste un trucchetto che tutti non conoscono, proprio come quello per mettere lenzuola in lavatrice senza che facciano le grinze. Ovvero quello di mettere una pallina di alluminio nell’asciugatrice. E se ancora non lo avete provato è giunto il momento.

Già vi avevamo svelato perché l‘alluminio in lavastoviglie può fare miracoli, ora vi spiegheremo perché anche nell’asciugatrice è davvero utile.

Il motivo è davvero sbalorditivo. Mettere una pallina di alluminio in asciugatrice vi permetterà di non dover poi stirare i panni. Ebbene sì, non è uno scherzo. Provare per credere!

La carta stagnola, infatti, elimina l’elettricità elettrostatica che si crea sul bucato, rendendolo morbido e disteso. A seconda della quantità di bucato presente nell’asciugatrice dovremo mettere una o due palline. Se la quantità è grande, volendo anche tre.

Per la grandezza basterà prendere come riferimento la classica pallina da tennis. Stacchiamo un pezzo di carta stagnola e la appallottoliamo con le mani. A questo punto, prima di attivare l’asciugatrice inseriamo le palline nel cestello insieme ai panni e pigiamo start.

Una volta terminato il ciclo di asciugatura noteremo come del ferro da stiro non ci sia nemmeno bisogno. Basterà stendere i panni un po’ con le mani ed il gioco è fatto.

Le palline di stagnola sono ottime anche per non far aggrovigliare le lenzuola nell’asciugatrice. Oltre che utile per non stirare i panni, questo metodo, consente anche di eliminare i pelucchi dai vestiti. Le palline di stagnola poi si possono riutilizzare anche per asciugature successive. Fino a che non saranno completamente rovinate e allora andranno smaltite.