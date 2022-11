È quasi ora di cene aziendali! Ecco come vestirsi per presenziare al top

Vogliamo essere eleganti ma non troppo, casual e fedeli al nostro stile ed al contempo sfoggiare quell’accessorio appena comprato. La mission dovrebbe essere quella di farci guardare, sì, ma senza creare inutili e controproducenti invidie sul posto di lavoro. Scopriamo gli outfit giusti per la cena aziendale.

Le dritte odierne riguardano sia il ritrovo “sotto le feste” con i colleghi di sempre sia le altre cene alle quali dobbiamo presenziare vuoi per pubbliche relazioni, vuoi per mostrarci attive e dedite al lavoro dal nostro responsabile. Andranno lasciati appesi (e ben stirati nell’armadio) gli abiti da sera, gli stivaloni “da acchiappo” e quelle gonne troppo corte per mantenere l’attenzione sul nostro volto e non su altro.

Ovviamente questi capi potranno essere sfruttati anche per altre uscite ma vuole essere un’occasione per comprare qualcosa di nuovo e carino che ci faccia sentire bene.

Come essere naturalmente impeccabile alle cene di lavoro: basta poco ma attenzione

Dopo aver imparato tutti i segreti del tweed – compreso come indossarlo in modo giovane – sappiamo di poterlo indossare come capospalla in questi ritrovi misti tra il business e l’amicizia che fortunatamente sorge spesso e volentieri.

Una valida soluzione è il blazer tartan doppiopetto, morbido, di Max&Co. (319 euro sul sito ufficiale). Abbinarlo ad un paio di jeans skinny, un lupetto basic tinta unita e stivaletto in camoscio dal tacco ampio (come proposto da Zara a 59,95 euro) è l’ideale.

Alternativa per chi magari esce poco e vuol prendere la palla al balzo per concedersi un nuovo acquisto vede la proposta di Motivi, blu, a maniche lunghe, con chiusura a fiocco (piccolo) e gonna corta delicata. In base all’età ed al resto del gruppo, si vedrà se accostare un paio di anfibi von suola carrarmato o una décolleté con tacco medio. I collant sono d’obbligo, è una questione di bon ton. Costa 79,90 euro.

Blusa cipria, accessori dorati, leggins cinque tasche neri in similpelle come quelli di Tezenis (25,99 euro) sono attillati, sensuali quanto basti e caldi visto l’interno felpato. Completando il tutto con un mocassino ed una tracolla rigida saremo perfette.

Stiamo lontane da tutto ciò che ricordi anche vagamente come ci vestiamo al mattino. Per gli uomini è un discorso a parte ma per noi è meglio tenere il tailleur per le riunioni diurne ed uscire poi con un tubino ed una giacca coordinata più femminili. Un occhio di riguardo ai bijoux, mai troppo grandi e mai troppo rumorosi. Un minimo di stile è davvero la base per tutto, cene aziendali comprese.

Silvia Zanchi